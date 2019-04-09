ABD’nin baskıyı artırdığı İran, uluslararası uzlaşıyı rafa kaldırabileceği mesajı verdi

İran ordusunun dini lider Ali Hamaney’e bağlı kolu Devrim Muhafızları’nın, ABD tarafından “terör örgütü” ilan edilmesine karşı Tahran nükleer uyarıda bulundu. İsrail ve Suudi Arabistan ile birlikte Ortadoğu politikasını Tahran üzerindeki basıncı artırarak şekillendiren Washington’ın adımı hakkında açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesi üzerindeki baskının devam etmesi halinde uranyum zenginleştirmede kullanılan yeni model santrifüjlerin üretimlerine başlayacaklarını söyledi.



AB’ye mesaj



Ulusal Nükleer Günü’nde konuşan Ruhani, ABD’de Donald Trump yönetiminin İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması gibi hamlelerine gelen uluslararası tepkilere atıfla “Devrim Muhafızları’na terörist dediğinizde birinin sizi onaylayacağını mı sanıyorsunuz? Siz sürekli yanlış içindesiniz, hep hata yaptınız, yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmeyen Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden taahhütlerini yerine getirmesini isteyen Ruhani, “Sabrımızın bir sınırı var. İran başka seçenekleri de kullanacaktır” şeklinde konuştu. İran’a yönelik baskıların sürmesi halinde IR8 adı verilen uranyum zenginleştirici santrifüjlerin üretimini başlatacakları uyarısında bulundu. Ayrıca, 20 adet IR6 santrifüjün kuruluma geçirilmesi talimatını verdi.



İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın yanı sıra AB arasında 2015’te imzalanan nükleer anlaşma, yaptırımların büyük oranda kaldırılması karşılığında Tahran yönetiminin en az 10 yıl boyunca nükleer silah edinmesini engelliyor, uranyum zenginleştirme faaliyetlerine ise sınırlandırma getiriyor. Trum ise geçen yıl ABD’nin nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurdu ve yaptırımları yeniden uygulamaya koydu.



CENTCOM’la ‘mücadele’ çağrısı



İran’ın dini lideri Hamaney ise Washington’ın Devrim Muhafızları Ordusu’na ilişkin kararını “Bu saldırgan hamle başarıya kavuşamayacak, ABD ilerlememizi engelleyemeyecek” dedi.

ABD Başkanı Trump önceki gün yaptığı açıklamada, yaklaşık 125 bin kişilik bir gücü olan Devrim Muhafızları Ordusu’nu “yabancı terör örgütleri” listesine aldıklarını duyurmuştu. Tahran ise bu karara misilleme olarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nı (CENTCOM) “terör örgütü” ilan etmişti. İran Silahlı Kuvvetleri’nden dün yapılan açıklamada ise “CENTCOM’a karşı mücadelede tüm araçların kullanılacağı” belirtildi.



Riyad da memnun



ABD’nin adımı, bölgedeki müttefikleri İsrail ve Suudi Arabistan’dan destek gördü. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Riyad yönetiminin ABD’nin İran Devrim Muhafızları’nı “terör listesi”ne alma kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’a kararından dolayı teşekkür etti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise bölgeyi istikrarsızlaştıracak adımlardan kaçınılması çağrısında bulundu.