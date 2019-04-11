Sudan'ı 30 yıldır yöneten Beşir görevi bıraktı

Ülkeyi 30 yıldır yöneten Ömer el Beşir'e karşı protestoların yoğunlaştığı Sudan'da ordu, devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı; askerler içeriye girdi. Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görüldü.

Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer alıyor. Ordunun halkın tepkisini ölçmek amacıyla açıklamayı geciktirdiği de söylenenler arasında.

AA: İKTİDAR PARTİSİNİN 100'DEN FAZLA YÖNETİCİSİ TUTUKLANDI

Bu arada Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin 100'den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutaklandığı aktarıldı. Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu öğrenildi.

Al Mayadeen, konuya dair haberinde "Sudan ordusu, Beşir ve hükümeti görevden alma kararı aldı" bilgisini geçti.

Reuters ajansı da hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Beşir'in istifa ettiğini ve geçiş konseyi kurulması için müzakerelerin devam ettiğini yazdı.

​Öte yandan Uluslararası Hartum Havaalanı'nda uçuşlar durduruldu. Havaalanında sadece inişlere izin veriliyor. (Sputnik)