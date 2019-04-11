Sudan Devlet Başkanı El Beşir tutuklandı

Sudan Savunma Bakanı Yüksek Askeri Konseyin yönetime el koyduğunu açıkladı. Sudan Ordusu Ömer el Beşir'in tutuklandığını, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını ve üç aylık olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Sudan Savunma Bakanı Yüksek Askeri Konseyin yönetime el koyduğunu, anayasa çalışmalarının askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini açıkladı. Sudan Ordusu Ömer el Beşir'in tutuklandığını, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını ve üç aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Sudan genelinde 1 ay boyunca saat 19.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı getirildi.

Sudanlı aktivistler Savunma Bakanı Avad bin Avf'a karşı gösterilerin devam edilmesi çağrısında bulundu. Sudan'da göstericiler ve Meslek Erbabı Birliği, ordunun açıklamasını reddettiklerini ve gösterilere devam edeceklerini açıkladı.

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