Trump: Wikileaks hakkında hiçbir şey bilmiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 3 yıl önce "Wikileaks'e aşığım" yorumu nedeniyle eleştirileri üzerine çeken Trump'a bir gazeteci, Assange'ın tutuklandığını anımsatarak, "Wikileaks'i hala seviyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

'WİKİLEAKS HAKKINDA HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM'

Trump, soruya, "Wikileaks hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bu benim işim değil." yanıtını verdi.

"Assange ile ilgili yapılması gereken şeyler olduğunu biliyorum." diyen Trump, bu konuyla Adalet Bakanı William Barr'ın ilgileneceğinin altını çizdi.

Trump'ın yanıtı Amerikan basınında, "Trump, Assange sorusuna kaçamak yanıt verdi." yorumuna yol açtı.

WİKİLEAKS VE 2016 SEÇİMLERİ

2016 başkanlık seçimlerinden birkaç ay önce WikiLeaks, Demokrat Partinin sürücülerinden 20 bin elektronik postayı yayınlamıştı.

Bu belgeleri sızdırarak ABD seçimlerine karışmakla suçlanan WikiLeaks kurucusu Assange, Hillary Clinton’ın ekibinin Demokrat Parti aday adayı Vermont Senatörü Bernie Sanders’ın aday olmaması konusunda çeşitli komplolara karıştığına ilişkin elektronik postaları kamuoyuyla paylaşmıştı.

WikiLeaks tarafından sızdırılan belgeler arasında ayrıca Clinton'ın, Dışişleri Bakanlığından ayrıldıktan sonra Wall Street şirketlerine ücret karşılığı yaptığı konuşmaların metinleri de yer almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya döneminde danışmanlığını yapan ve Rusya soruşturması kapsamında ocak ayında gözaltına alınan Roger Stone hakkında hazırlanan iddianamede de Trump'ın başkanlık seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'ın kampanya yöneticisi John Podesta'nın, Rus bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen ve Wikileaks'te yayımlanan e-posta yazışmalarıyla ilgili suçlanmıştı.

İddianamede, Stone'un, Rus bilgisayar korsanlarıyla veya Wikileaks ile iş birliği iddiasına yer verilmezken, Stone'un Wikileaks'in elindeki bilgilerden haberdar olduğu öne sürülmüştü.