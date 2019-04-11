Siyaset bilimine ‘yumuşak güç’ü sokan Nye, Cumhuriyet’e konuştu

Sabancı Center’da söyleştiğimiz Prof. Nye’a, Trump dönemini nasıl değerlendirdiğini soruyoruz. Trump döneminde ülkenin kazanımlarında geriye doğru bir gidiş olduğuna işaret ediyor.

PROF. NYE - ABD ile Avrupa bir çok ortak değere sahip. Ancak Trump bunu koruyamadı, ekonomik çıkarlar konusuna çok fazla odaklandı. Trump’ın “Önce ABD” söylemini yanlış uyguladığını düşünüyorum. Elbette kendi ülkenizin çıkarlarını korumalısınız ama bunu yaparken ittifaklıklarınıza, uluslararası kurumlarla işbirliğine zarar vermemelisiniz. Sağladığınız çıkarlar ortak payda da buluşabilmeli. Tek başına askeri, ekonomik güç yeterli değil. “Yumuşak Gücü”nüzle çekim alanı olmalısınız.



- Ankara - Washington hattındaki müttefiklik uzun süredir gerilimli... Türkiye’nin Rus S - 400 sistemi satın alma hamlesine ABD’nin muhalefeti sürüyor, Ankara ise geri adım atmayacağını kesin dille belirtti. Sizce ilişkiler nasıl ilerler?



İki ülkenin tarihsel olarak, NATO’yu da katarsak müttefikliği uzun yıllara dayanıyor. Sorunlar hep oldu, ülkelerin ulusal çıkarları çerçevesinde öncelikleri de kimi zaman farklı olabilir. S-400 konusunda iki ülke arasında bir şekilde çözümün sağlanacağını umuyorum. Belki iki tarafın da ödün vermesi gerekecek, bu sistemin kontrolü, yerleştirileceği yer konularında da olabilir. İkili ilişkilere uzun vadeli, geniş fotoğraf üzerinden bakmak gerek. Burada önemli olan tarafların ortak bakış açısı ve işbirliğinin sürdürülebilir olması. Türkiye ile ABD birbirine tehdit olan ülkeler değil. Bölgesel güç dengelerinde işbirliği ikisi açısından da kazanım sağlar.



- Türkiye için “Yumuşak Güç” kavramını ele alırsak bileşenleri ne olmalıdır? Bu coğrafyada genel tabloya baktığımızda laiklik ilkesinin önemini nasıl görüyorsunuz?



Türkiye kültürel ve geleneksel olarak ilgi çeken özelliklere sahip. Bir de moderleşme süreci var. Hem Avrupa, hem Asya, hem İslam dünyasının bir parçası. Tüm bunların bileşenleri Yumuşak Güç açısından kullanılabilir. Tabii Yumuşak Güç kavramında diğer ülkeler için örnek teşkil edebilmek için önemli koşul demokrasi, insan hakları, hukuk, ifade, basın özgürlüğü, akademik özgürlük konuları. Müslüman toplumla laik devlet sistemini çatışma olmadan, uyumlu şekilde harmanlamak iyi bir model. Sivil toplum örgütleri, üniversiteler vs. “Yumuşak Güç” içinde önemli yere sahip.



- Tek kutuplu dünya düzeninden ABD’den Rusya’ya Çin Hindistan’a uzanan çok sayıda küresel oyuncuların meydana çıktığı bir döneme geçişi nasıl değerlendiriyorsunuz?



Artık net tek güç kavramından bahsedemeyiz. Ne tek ABD, ne de Çin hegemonyasından bahsetmek mümkün. Eğer askeri olarak derseniz burada ABD liderliği var. Ekonomik derseniz ABD’nin yanı sıra Çin, Avrupa’nın da ağırlığıyla G-7 de işin içine giriyor.