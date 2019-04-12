Şov yıldızı Kim Kardashian avukat oluyor

Vogue dergisine verdiği röportajda, San Francisco’da bir hukuk bürosunda 4 yıllık bir staja başladığını söyleyen Kim Kardashian, 2022’de California baro sınavına gireceğini belirtti. Kardashian, daha önce 21 yıl mahkûmiyet verilen 63 yaşındaki Alice Marie Johnson adlı bir sanığın şiddet içermeyen uyuşturucu davasında hapisten çıkması için çalışmalar yürütmüştü. Bu davada başarılı olduğundan beri avukatlar ve aktivistlerle çalışma yürüttüğünü belirten Kardashian, “Topluma karşı cezalarını ödemiş insanlar için çalışabilmek istiyorum” sözleriyle dikkat çekti.

California, ABD’de hukuk fakültesi okumadan, baro sınavlarına girilebilen 4 eyaletten biri.