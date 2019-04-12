İtalya’da 2 kasabada nasıl 1 Euro’ya ev alınıyor?

Getty Images - 1000 kişi nüfuslu Zungoli kasabası, Napoli yakınlarında

İtalya'da 2 belediye, nüfus kaybı yaşayan kasabalarını canlandırmak için başlattığı "1 Euro'ya Ev" projesinde işlemleri kolaylaştırdığını söylüyor.

Napoli yakınlarındaki Zungoli ve Sicilya adasındaki Mussomeli kasabaları bürokrasiden ve görmedikleri bir evi almak almaktan çekinen potansiyel müşteriler için İtalya'ya gitmeye gerek kalmadan alımların internet üzerinden yapılabilmesini sağlayacak siteler kurdu.

2015'te İtalya'nın en güzel kasabalarından biri seçilen Apenin Dağları'ndaki yaklaşık 1000 nüfuslu Zungoli'nin Belediye Başkanı Paolo Caruso, "Alıcılara yardımcı olacak ve evleri yenilemeleri için dekorasyon şirketleriyle iletişim kurmalarını sağlayacak özel bir ekip oluşturduk. Şeffaflık çok önemli ama insanlar gerçekten gelip bu güzelliği görmeli, lezzetli yemeklerimizi tatmalı ve bu sağlıklı, temiz havayı solumalı" dedi.

Adım adım ev sahipliği rehberi

CNN'e göre, Zungoli Belediyesi'ndeki işlemler sırayla şöyle yapılıyor:

Zungoli'nin resmi internet sitesine girin: www.comunezungoli.it. (İtalyanca bilmeyenler için Google Çeviri'den yararlanmak mümkün)

Sol sütundaki "Case in vendita a €1." bölümüne tıklayın. Buradan büyüklüğü 50-100 metre arasında değişen ve çoğu ciddi tamir gerektiren onlarca evden oluşan bir liste var.

Beğendiniz ev için başvuru formunu indirin. Bu aşamada, evi bir ila 3 yıl içinde tamir ettireceğinizi taahhüt etmiş oluyorsunuz. Ayrıca evin hangi amaçlı kullanılacağını (örneğin ev, pansiyon, butik) kullanılacağını beyan etme zorunluluğu var.

Kimlik fotokopisi ve diğer belgelerin postayla ya da e-postayla Zungoli Belediyesi'ne yollanması isteniyor.

Eğer planınız onaylanırsa belediye size sözleşmeyi gönderiyor. Bundan sonra İtalya'ya gidip sözleşmeyi imzalamak gerekiyor.

Evler için 2000 Euro depozito ve tamir taahhüdü isteniyor. Tamiratın birkaç ay içinde başlaması gerekiyor. Depozito tapu çıktıktan sonra iade ediliyor.

Getty Images - Mussomeli kasabası, 14 ve 15'inci yüzyıllarda inşa edilen kalesiyle meşhur.

Mussomeli Belediyesi ise satışa çıkardığı evler için özel bir internet sitesi açtı: www.case1euro.it

İngilizce sitede, interaktif haritada görülebilen evler hakkında ayrıntılı bilgi veriliyor.

Evler e-posta ya da telefonla alınamıyor. Evi satın alabilmek için Mussomeli'ye gitmek gerekiyor.

Siteden gerekli formlar indirilebiliyor. Emlak ofisinin görevlileri Noter işlemlerine yardımcı oluyor. Burada depozito 5,000 Euro. Çoğu görece iyi durumda olduğu söylenen evler için 5,000 Euro depozito ve satıştan sonra ödenmek üzere 400 Euro masraf alınıyor.