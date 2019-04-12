Beşir’in asker tarafından koltuğundan indirildiği Sudan’da sivil iktidar için eylemler sürüyor

Beşir ve hükümet üyelerini tutuklayarak iktidarı aldığını açıklayan Yüksek Askeri Konsey’in başındaki Savunma Bakanı Avf’ın ilan ettiği sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce Sudanlı Genelkurmay karargâhı önündeki gösterilerini sürdürdü. 19 Aralık’tan bu yana devam eden protestoların başlamasında etkili olan Meslek Odaları Birliği (SPA) “darbe rejimi” olarak nitelendirdiği askeri yönetimi reddederken, “sivil yönetim kurulana, Beşir yönetiminden kalan isimler gidene kadar mücadeleye devam” çağrısında bulundu. Gösterilerde “Hırsızların biri gitti, biri geldi”, “Devrim” sloganları atıldığı bildirildi. Sudan Komünist Partisi de “Siyasal İslam diktasına karşı ayaklananan kitlelerin onurlu mücadelesine karşı bir saray darbesi gerçekleşmiştir” değerlendirmesinde bulundu.



BMGK çağrısı



Yüksek Askeri Konsey’in 3 aylık olağanüstü hal, 2 yıllık geçiş yönetimi ve seçimler şeklinde ortaya koyduğu planla ilgili Avrupa Birliği (AB) ve ABD’den de tepkiler gecikmedi. AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, “Siyasi süreç Sudan halkının isteklerini karşılamalı. Sivil bir hükümetin idaresinde bir geçiş dönemi olmalı” ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino ise “Geçiş yönetimine sivil katılıma izin verilmesini istediklerini” belirtti. ABD Dışişleri, Darfur Katliamı’ndaki rolü nedeniyle Avf’ın ABD’nin kara listesinde olan isimlerden biri olduğunu da belirtti. Öte yandan, ABD ve AB ülkelerinin Sudan’ı konuşmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) toplantıya çağırdıkları bildirildi.



Diyalog işareti



Meydanlardaki gösterilerin dün de devam etmesi ve uluslararası tepkiler üzerine Avf, bir kez daha kameralar karşısına çıktı. Beşir rejiminin devamı olmadıklarını savunarak siyasi güçlerle diyalog sinyali verdi. “Biz sadece ülkeyi korumak ve güvenliği sağlamak için geldik. İktidar hırsımız yok. Çözümü sokaktaki göstericiler ve siyasi güçler sunacak. Biz o siyasi güçleri korumak için geldik” ifadelerini kullandı. Avf, Darfur Katliamı nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırımla suçlanan Beşir’in ise sınırdışı edilmeyeceğini söyledi. Geçiş yönetiminin kimlerden oluşacağı konusunda müzakerelerin sürdüğü bildirildi. Avf’ın ifadeleri karşısında yeni bir açıklama yapan SPA “Yönetimin tarzı alaycı bir tiyatroyu andırıyor. Ordunun icraatlarını kararlılıkla reddiyoruz” çıkışında bulundu.