Çavuşoğlu ile atışan Fransız parlamenter: Beni Twitter’da engelledi

Fransa’nın 24 Nisan’ı “Ermeni soykırımını anma günü” ilan etmesinin ardından Türkiye ve Fransa arasında yaşanan gerginlik, dün Antalya’da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı’na yansıdı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Soykırım ve tarih konusunda Türkiye’ye ders verebilecek en son ülke Fransa’dır” sözleri üzerine beraberindeki heyetle birlikte toplantıyı terk eden Fransız parlamenter Sonia Krimi, Dışişleri Bakanı’na tepkisini bir kez daha sosyal medya üzerinden gösterdi. Twitter’da bu kez resmi bir basın açıklaması paylaşan Krimi, “Fransa kendi tarihi ile nasıl başa çıkacağını biliyor. 24 Nisan’ı Ermeni soykırımını anmak için ulusal gün ilan ederek kimseye ders verme niyetinde olmadı. Fransa Türkiye dahil hiçbir ülkenin ders vermesini de saldırısını da kabul etmez” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre Türk ulusuna büyük saygı duyduğunu ve NATO Parlamenter Asamblesi üyesi olarak Türkiye’nin uluslararası arenadaki öneminin farkında olduğunu belirten Krimi, tarihi yazmanın tek bir otoritenin elinde olmadığını vurgulayarak, “Türkiye ve Fransa gibi büyük halkların onuru tarihin gerçekler üzerinden tesis edildiğini tanımaktan geçer” sözleri ile tepkisini dile getirdi. Krimi Dışişleri Bakanı’nın kendisini Twitter üzerinden engellediğini duyurarak, “Türk Dışişleri Bakanı beni Twitter’da engelliyorsa… Demokrasi ve diplomasi açısından güzel bir ders” sözleri ile tepkisini dile getirdi.