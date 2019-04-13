Fisher-Price, bebek ölümleri nedeniyle 4.7 milyon ürününü piyasadan çekti

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu, ürünün piyasaya sürüldüğü 2009’dan beri en az 30 bebeğin düşerek öldüğünü ve bu nedenle 4.7 milyon ürünün piyasadan toplandığını açıkladı. Açıklamada, bebeklerin çoğunun sırtüstü veya yüzüstü düşerek öldüğü belirtildi.

Firmadan yapılan açıklamada ise ürünün güvenli olduğuna dair inançlarının tam olduğu ancak gelişmeler doğrultusunda ‘kendi istekleriyle’ piyasadakilerin toplandığı vurgulandı.

Firma, geçmişte, anne-babalara “Bebekler sağa sola dönecek kadar hareketlendiğinde ürünü kullanmayı bırakın” uyarısında bulunmuştu.

Amerika Pediatristler Derneği, hafta başında ürünlerin toplatılmasını istemişti.