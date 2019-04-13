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Londra'da silahlı saldırı... Elçilik binası kapatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Ukrayna'nın Londra Büyükelçilik binası kapatıldı. Saldırı sebebiyle ölen ya da yaralanan olmadı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi, 17:17

[Haber görseli]

İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna Büyükelçilik binası yakınlarında bir aracın içerisinden silahla 3 el ateş edildi. Saldırıya kolluk kuvvetleri karşılık verdi. Saldırının ardından Ukrayna Büyükelçilik binası kapatıldı.

Londra polisi, Notting Hill semti yakınlarında bir caddeyi kordonla çevirdi.

Ukrayna Büyükelçiliği saldırının Ukrayna Büyükelçisi'nin park halindeki aracını hedef aldığını, Londra polisinin saldırıya karşılık verdiğini ve saldırı sebebiyle ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu.

Cumhuriyet İMECESİ

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