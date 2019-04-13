Londra'da silahlı saldırı... Elçilik binası kapatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Ukrayna'nın Londra Büyükelçilik binası kapatıldı. Saldırı sebebiyle ölen ya da yaralanan olmadı.