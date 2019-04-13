Reddit'in yanlışlıkla engellediği kullanıcı bir yıl boyunca kendisiyle konuştu

BBC İngiltere'de yaşayan Andy Bowen iki çocuk babası ve sıkı bir Reddit kullanıcısı. Lakabı ise "u/Bufger".

İnternette yaptığınız zekice bir yorum kimse tarafından fark edilmeyince yaşanan hayal kırıklığını siz de tecrübe etmişsinizdir.

Sosyal haber sitesi Reddit'in kullanıcısı Andy Bowen'ın hikayesi, galiba biraz daha trajik.

Bowen, geçtiğimiz bir yıl boyunca Reddit üzerinden binlerce mesaj ve yorum paylaştı ama "sanki duvara konuşuyor" gibiydi.

34 yaşındaki kullanıcının yazdıklarının altına kimse yorum yapmıyor, yaptığı yorumları da kimse beğenmiyordu.

'Hiçkimse' iken internet kahramanına dönüştü

Bowen, bir yıl süren hüzünlü sessizlikten sonra Reddit'in teknik destek ekibine nedenini sorduğunda gerçeği öğrendi: İnternet sitesi bir IP adresi ile bağlantılı olduğunu düşünerek Bowen'ın hesabını da yanlışlıkla engellemişti.

Sonunda engel kalktı, Bowen'ın yaptığı tüm paylaşımlar da görünür hale geldi.

Reddit üzerinden yaşadıklarını yazdığı mesaj sayesinde, sitede bir "hiç kimse" iken bir kahramana dönüştü.

Mesajını kısa sürede 123 binden fazla kişi "beğendi". Çok sayıda kullanıcı eski paylaşımlarına yazık olduğunu söyleyerek ona destek verdi.

BBC'ye konuşan Bowen, "Paylaşımlar herkese açılınca utanç verici bir şey yazmış mıyım diye deliler gibi arama yaptım" dedi.

Bowen sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar neden yeterince kızgın olmadığıma çok şaşırdı ama sitenin moderatörü bana olanları açıkladı. Siteye yönelik saldırıları durdurma çabası sırasında ben de kurban gitmiştim. Engelledikleri bir IP adresi ya da hesapla bağlantım olduğunu sanmışlar, olay bundan ibaret. 6 saat içinde engel kalktı."

Reddit kullanıcısı Bowen, tartışmalara katılmaktan keyif aldığı için her şeye rağmen paylaşımda bulunmayı sürdürdüğünü söylüyor:

Bowen, "Oturup sosyal medya platformlarında gezinmek yerine biraz daha aktif, hatta ironik olacak ama interaktif olmayı tercih ettim. Bence buna değerdi" diyor.