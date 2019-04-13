ABD Dışişleri Danışmanı: Türkiye S-400 alırsa yaptırımla karşılaşır, IMF’ye gider

Sitilides, Türkiye’nin S-400 alması halinde ABD Başkanı Donald Trump’un Türkiye’ye ekonomik yaptırım uygulayacağını ve Türkiye ekonomisinin bunu kaldıramayacağını ileri sürdü.



“Amerika’nın Sesi Türkçe” haber sitesinden Dilge Timoçin’in sorularını yanıtlayan Sitilides, Rusya ve Türkiye yakınlaşmasını eleştirirken, Türkiye ile ABD ilişkilerindeki sorunlara dikkat çekti. Türkiye’nin S-400 almasına ABD’nin nasıl tepki vereceği sorusuna Sitilides şu yanıtı verdi: “Gördüğüm daha çok Amerikan savunma endüstrisini de olumsuz etkileyecek bir durum. Şöyle ki, Trump yönetimi Türkiye’yle olan F-35 savaş uçakları anlaşmasını sona erdirme konusunda çok ciddi. Arizona’daki üsse üç adet F-35 gönderildi. Türk pilotlarının da eğitimi sürüyor. Ancak Türkiye’ye teslim edilmedi bu uçaklar. Ankara S-400 anlaşmasını hayata geçirirse teslim edileceklerini de sanmıyorum. F-35’lerin küresel tedarik zincirinde de sorunlar yaşanacak zira uçakların birçok parçasının ortak üretimi söz konusu. F-35 parçalarının Türkiye’de üretimi iptal edilirse bunun sonucunda dünyanın başka yerlerinde başka üretim merkezleri için arayış başlayacak, bu süreçte parça üretimleri de aksayacak ve mali kayıp yaşanacak.”



‘20 yılın en zayıf dönemi’



ABD’nin Türkiye’ye ekonomik yaptırım da uygulayacağını söyleyen Sitilides, “Başkan Trump Türkiye’yi ekonomik olarak cezalandıracağı konusunda çok kesin konuştu. Türkiye bu tür yaptırımları kaldırabilecek durumda değil. Resmi olarak resesyona girerse, ekonomiyi kurtarmak için IMF’den kredi almak zorunda kalabilir. Kontrolden çıkmış bir enflasyon, denetimsiz bir işsizlik ve çok ciddi bir borç krizi kapınızda. Ekonomik olarak Türkiye son 20 yılın en zayıf dönemini yaşıyor. Bence Sayın Erdoğan, iç politikada puan toplamak ya da Türk halkında Amerika ve NATO karşıtlığını körüklemek adına Türk ekonomisinde yıkım yaratmamaya çok dikkat etmeli” dedi. Suudi Arabistan’ın S-400 satın almaya yönelik ilgisinin sorulması üzerine de Sitilides, “İster Suudi Arabistan’da, ister Türkiye’de konuşlu olsun F-35 teknolojisini tehlikeye sokacak her türlü S-400 sistemi Amerika’nın kırmızı çizgisidir, hiçbir müttefikimizin geçmemesini tercih ederiz” değerlendirmesinde bulundu.



‘Eğitim amaçlı da olmaz’



Sitilides, Türkiye’nin S-400’leri NATO’nun isteği doğrultusunda “eğitim amaçlı” kullanmasının mümkün olup olmayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Bence mümkün değil. Bu, Putin ile Erdoğan arasında gelişen ilişkinin olağandışı biçimde ihlali anlamına gelir. Bu alışverişin temelinde Vladimir Putin’in S-400 teknolojisini tehlikeye atmayacağı ve NATO’nun hizmetine açmayacağı konusunda Erdoğan’a olan güveni var. Yani aslında burada iki silah üreticisinin basit bir rekabeti de mevcut ve eğer Türkiye, Rusya’nın zirve teknolojisi olan S-400’lerle ilgili anlaşmasını ihlal ederse, bu Rusya-Türkiye ilişkilerinde ciddi bir kırılmaya neden olur. O nedenle kimsenin S-400’lerle ilgili böyle bir yöne kayacağını sanmıyorum.”