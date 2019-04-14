Sudan'da orduya talep listesi

Ülkeyi 30 yıldır demir yumrukla yöneten Ömer el Beşir’in sokak gösterileri sonrasında darbeyle devrilmesinin ardından kaosun sürdüğü Sudan’da, eylemcilerle askeri yönetim ilk kez bir araya geldi. Beşir sonrasında geçiş yönetimini üstlenen Yüksek Askeri Konsey’in kontrolü sivillere bırakması için gösteriler sürerken önceki gün protestocuların çatı örgütü olan Özgürlük ve Değişim İttifakı temsilcilerinin Konsey’e taleplerini sundukları bildirildi.

Grubun liderlerinden Ömer el Değer, askeri yönetime ilettikleri talepler arasında, Konsey’e sivillerin de dahil edilmesi, sivillerden oluşan bir hükümetin gündelik yönetimden sorumlu olması ve ülkenin Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi’nin yeniden yapılandırılmasının yer aldığını duyurdu. El Değer görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, talepleri karşılanana dek oturma eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

‘Eski istihbaratçı yargılansın’

Protestocuların hedefindeki istihbarat servisi, ülkede geçen aralık ayından bu yana ekmek zammı ve ekonomik kriz gerekçeleriyle yapılan sokak protestolarında yaşanan ölümlerdeki rolü nedeniyle uluslararası toplumun da gündeminde.

Uluslararası Af Örgütü, protestoların son bulmaması üzerine önceki gün istifa eden Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servis Başkanı Salah Kuş’un, “işkence iddiaları, keyfi tutuklamalar ve diğer insan hakları ihlali iddiaları” nedeniyle yargılanması gerektiği çağrısı yaptı.

Sudan’da geçen aralık ayında patlak veren protesto dalgasında en az 51 kişinin yaşamını yitirdiği sanılıyor. Ülkede darbenin gerçekleştiği geçen haftadan bu yana, biri asker 16 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Ömer el Beşir’e yakın isimlerin geçici yönetimde yer almayı sürdürmesine yönelik tepki üzerine istifa eden ilk isim, darbenin lideri olarak görülen Savunma Bakanı Avad bin Avf olmuştu. Avf, Askeri Konsey’deki koltuğunu General Abdülfettah Burhan’a devretmişti. Burhan, Sudanlılara seslendiği ilk açıklamasında “Ömer el Beşir rejiminin kökünü kazıma sözü” vermişti. Sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, hapse atılan siyasi tutukluların serbest bırakılacağı açıklanmıştı.

Riyad ve BAE’den geçici yönetime destek

Öte yandan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sudan’da geçiş yönetimini devralan Yüksek Askeri Konsey’e destek mesajı yayımladı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, petrol ürünleri, buğday ve ilaçları kapsayan yardım paketi gönderilmesi emri verdi. BAE ise Sudanlılara barışçıl bir şekilde yetki devri gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu. BAE ayrıca General Abdülfettah Burhan’ın geçici konseyin başına geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.