Assange’ın babasından çağrı

Avustralya merkezli SBS News’in aktardığına göre Shipton, “Avustralya Başbakanı ve Dışişleri Bakanlığı, bu konuda bir şeyler yapmalı. Herkesin tatmin olacağı bir çözüm bulunabilir. Senatör ve Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey yetkilisi, Julian’ın Avustralya’ya iadesi konusunda görüşme yaptı” açıklamasında bulundu. Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise daha önce Assange’ın bir Avustralya vatandaşı olarak elçilik desteği alabileceğini, ancak “özel bir muamele” görmeyeceğini belirtmişti. Öte yandan Assange’ın avukatı, müvekkilinin İsveç hükümeti cinsel istismar dosyasını tekrar açması durumunda işbirliği yapacağını ancak ABD’ye iade edilmemek için direneceğini aktardı.

İsveç’in başkenti Stockholm’de iki kadına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle açılan ancak daha sonra düşürülen davaları yeniden gündeme getirmeyi planladığı haberleri gündeme yansımıştı. Assange hakkındaki suçlamalarını kabul etmemiş, kendisine komplo kurulduğunu ve ABD’ye verilmek istendiğini savunarak yargılanmamak için 2012’de Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınmıştı.