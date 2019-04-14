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'Seçim sonuçları Avrupa solunda heyecan yarattı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Türkiye’de iktidarın tüm olanakları elinde bulundurmasına karşın CHP’nin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde seçimi kazanmasının Avrupa solunda da heyecan yarattığını belirterek, “Bütün zorluklara, medya baskısına, devlet imkânlarının kullanılmasına ve adil olmayan bir seçim ortamına rağmen bu başarının elde edilmiş olması geniş takdir toplayan ve heyecan yaratan bir gelişme” dedi.
HÜSEYİN HAYATSEVER
Yayınlanma tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi, 01:54

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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu, 8-12 Nisan tarihlerinde Fransa’nın Strazburg kentinde yapıldı. Genel kurula katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve AKPM Türk Grubu üyesi Yunus Emre, Türkiye’deki seçim sürecine yönelik Avrupa’daki izlenimlerini Cumhuriyet’e anlattı.

AKPM’deki en büyük ikinci grup olan Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu’nda (SOC) 31 Mart yerel seçimlerinin gündeme geldiğini, CHP’nin büyükşehirlerde elde ettiği başarının takdirle karşılandığını belirten Emre, “Uzun süredir dünyada bir tartışma var; yükselen otoriter dalga, sağ popülizmin yükselişi, bu kapsamda Türkiye’de Erdoğan, Macaristan’da Orban gibi konular dünyada konuşuluyor. Bu bakımdan Türkiye’deki muhalefetin başarısı bir heyecan yarattı. Dünyada demokrasiye taraftar ve otoriter popülizmin yükselişinden mustarip olan kesimler için önemli bir örnek yarattı” dedi.

‘Türk demokrasisine zarar’
Emre, İstanbul’da itirazlarla seçim sonucunun kesinleşmesinin geciktirilmesi ve dört belediye başkanına seçilmelerine rağmen KHK ile kamu görevinden ihraç edildikleri gerekçesiyle mazbatalarının verilmemesinin de Avrupa’da kaygıya neden olduğunu vurgulayarak “2017 anayasa değişikliğiyle birlikte yargı bağımsızlığı ve güçler ayrılığıyla ilgili çok ciddi sorunlar ortaya çıkmıştı. Bu zaten Avrupa Konseyi’nin dikkatle izlediği bir konu. Zaten temel olarak bu sebepten ötürü Türkiye, izleme sürecine alınmıştı. Bunun anlamı, Türkiye’de demokrasinin niteliğinin bir ölçüde lig düşmesiydi. Seçim sonrası yaşanan gelişmeler bu durumu ne yazık ki pekiştiriyor. Seçimi kazanmış adaylara belediyelerin teslim edilmemesi gibi sorunlar Türkiye’nin demokrasisi açısından büyük bir sorun oluşturmayı sürdürüyor. İktidarın bu tavrıyla izleme sürecinden çıkmamız çok zor görünüyor” değerlendirmesini yaptı.

AKPM’den ‘seçim sonuçlarına saygı gösterin’ çağrısı

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da seçimi CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasına karşın itirazlarla sürecin uzatılmasına Avrupa’dan tepkiler sürüyor.
AKPM’deki en büyük ikinci grup olan Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu (SOC) ve yerel seçimlere gözlemci heyet göndererek Türkiye’de ilk kez seçim gözlemi yapan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, geçen hafta iki ayrı bildiri yayımlayarak Türkiye’ye seçim sonuçlarına saygı göstermesi çağrısında bulundu. AKPM SOC’un açıklamasında İstanbul’daki nihai sonuçların AKP’nin tekrarlanan itirazları nedeniyle açıklanmamasının ‘endişe verici’ olduğu belirtilerek, “Bu durum, birçok diğer belediyede muhalefet partilerinin benzer itirazlarını reddeden Yüksek Seçim Kurulu’nun önceki kararlarına aykırıdır. Türk makamlarını, Avrupa Konseyi değerlerine bağlı kalmaya ve halkın iradesini kabul etmeye çağırıyoruz” denildi.

Cumhuriyet İMECESİ