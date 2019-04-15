İklim değişikliği: Londra'da aktivistler kendilerini metro trenlerine yapıştıracak

Getty Images - Protestocular iklim değişikliğine destek çekmek için daha önce de yol kesme eylemleri yapmıştı

İklim değişikliğine karşı hükümetlerin daha fazla adım atması gerektiğini savunan Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı hareketin destekçileri, konunun aciliyetine dikkat çekmek için kendilerini Londra'daki metro trenlerine yapıştırarak iki hafta boyunca ulaşım ağını durdurmayı planlıyor.

İngiltere'de yayımlanan The Times gazetesine göre aktivistler ana caddelerde yol kesme eylemleri de yapacak.

Kolluk kuvvetleri ise bu nedenle Londra'da seyahat edecek kişilere ulaşımdaki olası aksamalar nedeniyle erkenden yola çıkmaları tavsiyesinde bulundu.

Daha önce de Londra'daki Thames nehri üzerinden geçen köprülere barikat kuran Extinction Rebellion'ın onlarca destekçisi gözaltına alınmıştı.

Hareket, bu sefer de Londra'daki eyleme en az 2 bin 500 gönüllünün katılacağını, 30 ülkede 80 kentte de benzer eylemlerin yapılacağını açıkladı.

İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesi ise konuyu "Kesilmiş sokaklar şimdi değişebileceğimizi veya gelecekte değişmeye zorlanacağımızı gösteriyor" başlığıyla başyazısında inceledi.

Gazeteye göre planlanan eylemler sokak tiyatrosu ile doğrudan eylem arasında bir yerde bulunuyor.

Başyazıda şu ifadeler yer:

"Eğer bu plan başarılı olursa maliyeti göstericilerin gözaltına alınması, yolcuların işe geç kalması ve araç sahiplerinin trafikte kalması olacak. Fakat eğer plan başarısız olursa iklim değişikliğinin bedeli dünyadaki herkes ve onların çocukları için çok ağır olacak.

"Tüm gezegenin ekonomisini küresel orta sınıfa acı ve rahatsızlık vermeden değiştirebileceğimiz fikri temelden yanlış. Karbon salımı azaltılmış bir ekonomiye geçişin bedelinin adil bir şekilde dağıtılması dev bir siyasi sorun. Şu anda bu bedel, buna en az dayanabilecek kesimlerin omzunda."

Dünyada yoksul ülkeler, Batı'da ise yoksulların iklim değişikliği yüzünden artan gıda fiyatlarından en çok etkilenenler arasında olacağını belirten Guardian iklim aktivizminin amacının, ekonomide yapılması gereken değişimlerin doğa bunu felaketlerle dayatmadan önce yapılmasını sağlamak olduğunu yazdı.