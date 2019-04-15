Porno dergi ve DVD koleksiyonunu atan babasına 87 bin dolarlık dava açtı

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ABD'nin Indiana eyaletinde 40 yaşındaki bir kişi, porno dergi ve DVD koleksiyonunu atan babasına dava açtı.

Mahkeme kayıtlarına göre, yasalar gereği adı açıklanmayan erkek, Ekim 2016'da boşandıktan sonra ailesinin yanına taşındı. Anne-babası, oğullarından kira ödemek yerine ev işlerine yardımcı olmasını istedi. Ancak 10 ay sonra huzursuzluk başlayınca adam başka bir eve taşındı.

Ailesi daha sonra adamın eşyasını oğlunun adresine gönderdi. 12 koli tutan porno koleksiyonunun eksik olduğunu fark eden adam Michigan'da federal mahkemeye dava açtı.

'Senin iyiliğin için yaptım'

"Nadir bulunan yapımlardan oluştuğu" söylenen porno koleksiyonunun değerinin 29 bin dolar olduğunu öne süren adam, ailesinden şimdi dergi ve DVD'lerinin üç katı kadar; yani 87 bin dolar tazminat istiyor.

Mahkeme kayıtlarında babayla oğlu arasındaki e-postalar da yer alıyor.

Buna göre, oğlu babasına "Rahatsız olduysan bunu o zaman söylemeliydin. Başka bir yere giderdim. Ama sesini çıkarmadın ve benden intikam aldın" diyor.

Baba da oğluna "İnanıp inanmamakta serbestsin. Ama pornolarını senin akıl ve duygusal sağlığın için attım. Farkında değilsin ama sana büyük bir iyilik yaptım. Odanda kokain bulsaydım da aynısı yapardım. Umarım bir gün beni anlarsın" diye yanıt veriyor.