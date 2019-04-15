Hollanda'da kanatlı hayvan yetiştiricilerinden 'zehirli yumurta' davası

Getty Images - Fipronil krizi nedeniyle binlerce tavuk itlaf, milyonlarca yumurta imha edilmişti.

Hollanda'da kanatlı hayvan yetiştiricileri, 2017 yılında yaşanan ve binlerce tavuğun itlaf edildiği "fipronil krizi" sırasında görevini ihlal ettiği gerekçesiyle, Hollanda Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (NVWA) aleyhine dava açtı.

Kanatlı hayvan çiftlikleri, NVWA'yı kendilerinden bilgi saklamakla suçluyor. Lahey Mahkemesi'nin, resmi kuruluş olan NVWA'yı suçlu bulması halinde, çiftçiler hükümetten tazminat isteyecek.

Temmuz 2017'de, Hollanda'daki tavuk çiftliklerinde üretilen yumurtalarda sağlığa zararlı olduğu belirtilen ve kullanımı yasak olan fipronil adlı maddeye rastlandı.

Yasaklı fipronilin, Chickfriend adlı şirket tarafından, yaprak bitlerine karşı kullanılan böcek ilacı aracılığıyla yumurtalara bulaştığı belirlendi. Olay kamuoyunda "zehirli yumurta" skandalı olarak biliniyor.

Yüzlerce şirketin, Chickfriend adlı şirketten ilaçlama hizmeti alması nedeniyle, birçok tavuk ve çiftliğin fipronilden etkilendiği ortaya çıktı.

Reuters

Milyonlarca euro zarar

Bu çiftliklerdeki binlerce tavuk, hükümet kararı ile itlaf edildi. Market rafları ve çiftliklerden toplanan milyonlarca yumurta da çöpe atıldı. Hollandalı kanatlı hayvan yetiştiricileri, onlarca milyon euro zarara uğradı.

Eski bakan Winnie Sorgdrager başkanlığındaki bağımsız bir komisyon, Hollanda hükümeti adına fipronil krizine ilişkin soruşturma yürüttü.

Komisyon, Hollanda Gıda ve Tüketici Güvenliği Kurumu'nun, kriz öncesi Chickfriend şirketindeki yasadışı fipronil kullanımı hakkında, 2016 yılında isimsiz ihbarlar aldığı sonucuna vardı.

Hollanda Kanatlı Hayvan Yetiştiricileri Sendikası Başkanı Hennie de Haan'a göre, NVWA, bu bilgiyi tavukçuluk sektörü ile paylaşmadı.

De Haan, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, "Bilgi paylaşımı olmadığı için, sektör olarak doğru karar verme refleksi gösteremedik. NVWA, yasadışı fipronil kullanımının sınırlandırılması için bizlere yardımcı olabilirdi" dedi.

Sendika başkanına göre, çiftçiler, fipronil içeren böcek ilacının uçucu maddelere dayandığını ve bu nedenle güvenli bir şekilde kullanılabileceğini düşündüler.

Lahey Mahkemesi, resmi makamların kanatlı hayvan üreticilerinden bilgi sakladığına ve fipronil krizinde ihmalkar davrandığına karar verirse yeni bir süreç başlayacak.

Tavukçuluk sektörü, onlarca milyon euroluk zararın karşılanması için, hükümet aleyhine tazminat başvurusunda bulunacak.