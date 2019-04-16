Dünya Sağlık Örgütü: Kızamık vakaları 2019'da üç katına çıktı

Getty ImagesDünya Sağlık Örgütü son verilerin endişe verici olduğunu söylüyor

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2019'un ilk üç ayında dünya çapında rapor edilen kızamık vakalarının önceki yılın aynı dönemine göre üç katına çıktığını duyurdu.

Örgüte göre dünyanın her bölgesinde artış eğilimi görülüyor. En büyük artış ise 7 kat ile Afrika'da.

DSÖ, kızamık vakalarının yalnızca yüzde 10'unun kayıt altına alındığını, bu nedenle gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor.

Kızamık önlem alınmadığı takdirde beyin ve akciğerlerde enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Örgüte göre kızamığın en fazla yayıldığı ülkeler arasında Ukrayna, Madagaskar ve Hindistan başı çekiyor.

Yalnızca Madagaskar'da Eylül'den bu yana 800 kişi kızamık nedeniyle yaşamını yitirdi.

DSÖ, aşıyla kolayca önlenebilecek bu hastalığa karşı dünya çapında aşılama oranının yüzde 85'e çıktıktan sonra artışının durduğunu, salgınları engellemek için gereken yüzde 95 oranına yaklaşamadığını belirtiyor.

CNN'e bir makale yazan DSÖ Başkanları Henrietta Fore ve Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu durumun sorumluları arasında aşılarla ilgili gerçek dışı bilgilerin yayılmasını da gösteriyor.

BBC News Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher, aşı karşıtlarının yayınlarının yanı sıra yoksul ülkelerde aşılama oranının düşük olmasının da bu ülkeleri salgınlara karşı daha kırılgan hale getirdiğini belirtiyor.

Gallagher, kızamık nedeniyle dünya çapında her yıl çoğu çocuk 100 bin kişinin yaşamını yitirdiğini vurguluyor.