Notre Dame için bağışlar ne kadara ulaştı?

Cumhurbaşkanı Macron günün ilerleyen saatlerinde kabinesiyle özel bir toplantı düzenleyerek, yetkililerce bir kaza olarak yorumlanan olayı tartışacak.



Yapılan bağışların büyük bir kısmı yerel ve ABD’li şirketlerden gelirken, dünya çapında bireysel bağışların da olduğu duyuruldu.



Macron Salı akşamı yaptığı açıklamada, katedralin beş sene içinde “eskisinde daha güzel” olarak yenileneceğini söylemişti.