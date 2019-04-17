Cumhurbaşkanı Macron günün ilerleyen saatlerinde kabinesiyle özel bir toplantı düzenleyerek, yetkililerce bir kaza olarak yorumlanan olayı tartışacak.
Yapılan bağışların büyük bir kısmı yerel ve ABD’li şirketlerden gelirken, dünya çapında bireysel bağışların da olduğu duyuruldu.
Macron Salı akşamı yaptığı açıklamada, katedralin beş sene içinde “eskisinde daha güzel” olarak yenileneceğini söylemişti.
Notre Dame için bağışlar ne kadara ulaştı?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un "ulusla miras için fon oluşturma" görevine atadığı Stephane Bern, Pazartesi gecesi çıkan bir yangında büyük boyutta hasar gören Notre Dame Katedrali’nin yenilenmesi için 995 milyon dolar bağış yapıldığını açıkladı.
Yayınlanma tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba, 11:32
Cumhurbaşkanı Macron günün ilerleyen saatlerinde kabinesiyle özel bir toplantı düzenleyerek, yetkililerce bir kaza olarak yorumlanan olayı tartışacak.