'Dünyanın en şişman papağan türü' lakaplı kakapolar yok olmaktan nasıl kurtuldu?

'Dünyanın en şişman papağanları' olarak adlandırılan kakapolar, birkaç yüzyıl öncesine kadar Yeni Zelanda'nın en yaygın kuşlarındandı. Bugün sayıları 147'ye kadar düştü.

Ancak hükümetin uyguladığı başarılı bir koruma programı sayesinde nesillerini sürdürme şanslarının arttığı belirtiliyor.

Bu yıl 76 kakaponun dünyaya geldiği ve 60'ının yetişkinliğe ulaşmasının beklendiği açıklandı.

Uzmanlar bunun büyük bir başarı olduğunu söylüyor. 50 dişi kuştan 49'u yumurtladı. Bazı kuşların iki kez yumurtladığı belirtiliyor. En fazla kuşun yumurtadan çıktığı 2016'da 37 yavru dünyaya gelmişti.

7'si dışında hepsi doğada yaşıyor, isimleri ve çipleri var

Koruma programı çerçevesinde ülkedeki tüm kakapolara çip takıldı.

Gen haritaları çıkarılan tüm kuşların Ruth, Hoki, Suzanne ve Zephyr gibi adları var.

Yedisi dışında tümü yaşamlarını doğada sürdüren bu hayvanlar yuvalarından 24 saat izleniyor. Ayrıca görevliler, her gece tüm kuşların yuvalarını kontrol ediyor. Bazı hayvanlara yardımcı üreme tedavisi uygulanıyor.

BBC

'Hayvanlarda özel hayat bırakmadık'

Programın sorumlularından Dr. Andrew Digby, "Hayvanlarda özel hayat bırakmadık.

Dünyanın neresinde olursam olayım, hangi kakaponun dün gece kimle çiftleştiğini, çiftleşmenin ne kadar sürdüğünü ve ne kadar başarılı olduğunu görebiliyorum" dedi.

Yüzyıllar içindeki avlanma, ormansızlaşma ve diğer zararlılarla mücadele için ülkeye getirilen diğer hayvanların saldırılarına uğramaları nedeniyle nesilleri ciddi şekilde tehlike altında olan kakapolar, karizmatik görünümleriyle baykuşa benzeyen gece kuşları.

Koruma programı çerçevesinde, ormanlık alanlara bu hayvanların en sevdiği yiyecek olan kozalak tohumlarının ekildiği belirtiliyor.

Programla, hayvanların sayısının, nesillerinin devamı için kritik eşik olarak görülen 500'e çıkarılması hedefleniyor.