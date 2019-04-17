Erdoğan’a Esad raporu

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşmesinin ardından geldiği Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Zarif’in “Esad ile yaptığım görüşmenin raporunu Erdoğan’a sunacağım” sözleri dikkat çekti. Zarif, “Bölgemizdeki ve komşu ülkelerin birbirleriyle iyi ve geleceğe yönelik ilişkileri olmasını istiyoruz” açıklamasıyla da Türkiye’nin Suriye ile doğrudan temas kurması yönündeki “temennisini” dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı, Çavuşoğlu ve Erdoğan’ın ile bir araya gelmesinden sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Zarif, Türkiye, İran ve Rusya’nın Suriye’de siyasi çözüm için yürüttüğü Astana sürecine değinerek “Devletlerin tabii ki birbirleriyle anlaşamadıkları konular olabilir. Ancak birbirleriyle birlikte uluslararası güveni ve barışı sağlamak için çalışabilirler. Nitekim biz Astana sürecinde bunu başardık. Son üç yılda Astana süreci çerçevesinde Suriye’de düzeni büyük kısımda sağlamayı başardık. İdlib ve Suriye’nin diğer bölgelerinde de inşallah bu huzur ortamı Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve Suriye halkının isteklerine saygı duyarak hâkim kılınır” dedi.

‘Komşu ülkelerin iyi ilişkilerini istiyoruz’

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zarif, “Ankara’ya gelmeden önce Suriye Devlet Başkanı ile görüştünüz. O görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mesaj var mıdır, Esad’dan aldığınız bir mesajı Erdoğan’a iletecek misiniz?” sorusu üzerine şöyle konuştu:

“Ben Sayın Esad ile çok uzun bir görüşme yaptım. Bu konuşmanın bir raporunu Sayın Erdoğan’a sunacağım. Biz İran olarak bölgemizdeki ve komşu ülkelerin birbirleriyle iyi ve geleceğe yönelik ilişkileri olmasını istiyoruz. Biz hiçbir zaman ülkelerin iç meselelerine ve uluslararası ilişkilerine müdahale etmeyiz. Ancak bu konudaki temennilerimizi bildiririz” dedi.

Zarif, Astana süreci kapsamında Türkiye, İran ve Rusya’nın geçen yıl oluşturulması için üzerinde uzlaşmaya vardıkları ancak bir yılı aşkın süredir oluşturulamayan Suriye Anayasa Komisyonu için görüşmelerin sürdüğünü belirtirken komisyonun kimlerden oluşacağı, hangi usûl ve esasların geçerli olacağı konularının çözülmesi gerektiğini vurguladı. Astana sürecindeki bir sonraki görüşmenin 25-26 Nisan’da yapılacağını kaydederek “Umuyoruz ki Türkiye ve Rusya’nın yardımıyla, Suriyeli tarafların katkıları, BM’nin de desteğiyle süreç bir adım daha ileri götürülebilir” diye konuştu.

‘Fırat’ın doğusunda Suriye ordusu olmalı’

Suriye’de Fırat’ın doğusundaki YPG hedeflerine yönelik Türkiye’nin olası bir operasyonu ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Zarif, “Her zaman şunu ifade ettik; bu bölgede güvenliğin sağlanmasının en etkili yolu, Suriye ordusunun sınırlarına hâkim olmasıdır. Suriye ordusu orada herhangi bir yasa dışı harekete, terör grubuna, Türkiye aleyhine bir gelişmeye izin vermez. Bizim için Türk halkının güvenliği önemlidir” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Türkiye’nin İran’a yönelik yaptırımlara karşı olduğunu dile getirerek “ABD başta olmak üzere tüm muhataplarımıza bu yaptırımların doğru olmadığını anlatmaya çalışıyoruz” yorumunu yaptı. Çavuşoğlu, Devrim Muhafızları Ordusu’nun ABD tarafından terör listesine alınmasını da yanlış bulduklarını belirterek “Ülkelerle ilişkilerimiz bazen iyi bazen kötü olur. Bir ülkeyle ilişkiler kötüleştiği zaman o ülkenin resmi kurumlarını terör listesine almak maalesef bugünkü yaşadığımız dünyada terörle mücadele konusundaki çifte standardın ve ikiyüzlülüğün bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.