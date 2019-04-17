Portekiz’de turistleri taşıyan otobüs devrildi: En az 28 ölü

Portekiz basını yerel saat ile 18:40’da meydana gelen kazada 50 turistin bulunduğu otobüsün virajda kontrolden çıkarak tepeden aşağı doğru toprak zemin üzerinde devrildiğini; kazada 28 kişinin hayatını kaybettiğini; ölü sayısının artmasından endişe edildiğini duyurdu.

Santa Cruz Belediye Başkanı Filipe Sousa, RTP3 televizyonuna yaptığı açıklamada, kazada 11'i erkek ve 17'si kadın olmak üzere 28 Alman turistin hayatını kaybettiğini, Portekizli otobüs şoförü ve turist rehberinin ise hafif yaralı olarak kurtulduklarını duyurdu.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın kazanın ardından Madeira Adası'na gittiği açıklandı.

Madeira Adası'nda 2005 yılında meydana gelen trafik kazasında da 5 İtalyan turist ölmüştü.