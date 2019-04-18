İran'ın ilk kadın boksörü, Fransa'da şort giydiği için ülkesine dönemiyor

İran’ın ilk kadın boksörü yurtdışında çıktığı maçta boks kıyafetleri giydi. Ülkesinde hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İran’ın ilk kadın boksörü sedef hadim, ülkesini temsilen Fransa’da, ülkesinin bayrağının renklerindeki boks giysileriyle resmi maça çıktı. Fransız rakibini mağlup etti. Ülkesinde bir kahraman olarak karşılanmayı bekliyordu ancak öyle olmadı.

24 yaşındaki boksör, ringde kısa tişört ve şort giydiği için, İran’ın zorunlu kıyafet kurallarını ihlal etmekle suçlandı. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ünlü boksör, bu karar üzerine İran’a dönmekten vazgeçti. Hadim, İran’ın spor alanındaki yetkili isimlerin onayını alsa da, halk tarafından yargılanmamak adına, ancak yurt dışındaki maçlarda dövüşebiliyordu. Sadece Hadim hedefte değil, Fransa’daki müsabakayı organize eden İran doğumlu eski dünya boks şampiyonu Mahyar Monshipour hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Fransa'da çıktığı boks maçını kazanarak adını geniş kitlelere duyuran İran'ın ilk kadın boksörü Sedef Hadim'in ülkesine dönmekten vazgeçtiği açıklandı. Sözcüsü, "Maçta şort giydiği gerekçesiyle" Hadim hakkında Tahran'da yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu. İran'da kadın boksörler ancak hicap ile ringe çıkabiliyor, antrenörlerinin de kadın olması gerekiyor.