İngiltere'de futbolculardan 24 saatlik sosyal medya boykotu

Getty ImagesManchester United kaptanı Ashley Young

İngiltere ve Galler'deki profesyonel futbolcular, sosyal medya şirketlerinin ve futbol otoritelerinin ırkçılıkla mücadelesini yetersiz buldukları gerekçesiyle bugün 24 saatlik sosyal medya boykotu gerçekleştirmeye karar verdi.

Boykot kararı ulusal ve uluslararası maçlarda yaşanan ırkçı olayların ardından alındı.

Son olarak bu hafta Manchester United kaptanı Ashley Young, Twitter'da ırkçı hakaretlere maruz kalmıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Watford takımının kaptanı Troy Deeney de "artık yeter" dedi ve ekledi:

"Cuma günü futbolculara - ve diğer insanlara da - ırkçılık yapanlara bir mesaj gönderiyoruz. Tribünde de, sosyal medyada da ırkçılığa tolerans göstermeyeceğiz.

"Boykot sadece küçük bir adım. Artık futbolcular ırkçılığa karşı ortak tepki veriyor."

Deeney Nisan başında ırkçı hakaretler nedeniyle Instagram hesabının yorumlarını kapatmıştı.

İngiltere milli takımında oynayan Danny Rose da geçen ay Euro 2020 elemelerinde Karadağ'a karşı oynadıkları maçta ırkçı hakarete maruz kalmıştı.

Rose olayın ardından "Gelecekte başka futbolcuların da aynı şeylere yaşamasını istemiyorum" demişti.

#Enough (#Yeter) etiketi

Boykot hakkında konuşan Rose, "Kolektif olarak futbol otoritelerinin ve sosyal medya şirketlerinin bu iğrenç hakaretlere karşı oyuncuları yeterince korumamasını kabul etmiyoruz" dedi.

Boykotu örgütleyen Profesyonel Futbolcular Birliği, futbolcuların Cuma 09.00'dan (TSİ 11.00) Cumartesi 09.00'a kadar herhangi bir paylaşım yapmaması, boykot öncesinde de sosyal medya hesaplarından #Enough (#Yeter) etiketiyle paylaşım yapmaları çağrısında bulundu.

Manchester United savunmacısı Chris Smalling ise "Twitter, Instagram ve Facebook'un kanallarını düzenleme; yaş, ırk, cinsiyet ve gelirleri ne olursa olsun insanların akıl sağlıklarını korumaları için sorumluluk alma zamanı geldi" diye konuştu.

Profesyonel Futbolcular Birliği de yazılı açıklamasında "Boykot, futbolda ırkçılığa karşı yütüreceğimiz uzun bir kampanyanın yalnızca ilk adımı" dedi ve ekledi:

"Boykot futbolcuların birliğini gösteriyor ve aynı zamanda sosyal medya ağları ile futbol otoritelerinin sahada ve saha dışında ırkçılığa karşı daha güçlü harekete geçmesi için bir çağrı olma özelliği taşıyor."

Twitter ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla şikayetin ardından ilk 24 saatte kapatılan hesapların oranının üç katına çıktığını söyledi.