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Dışişleri Bakanı'ndan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı kapsamında mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, F-35 ve S-400'lerle ilgili olarak, "ABD'ye ortak komisyon kurma teklifi sunduk" dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma, 11:54

Çavuşoğlu'nun açıklamasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

- Müttefiklerimiz şunu çok iyi anlamalı, bizim bir hava savunma sistemine ihtiyacımız var.

-Müttefiklerimizden alamazsak başkalarından alırız.

-Suriye'den çekilme kararı dahil birçok kurumlarından çelişkili açıklamalar geliyor. ABD’'ye ortak komisyon kurma teklifi sunduk.

- S-400'ün başından beri bizim kontrolümüzde olması için çok dikkatli davranıyoruz. S-400 Türkiye'de olursa F-35'lerin sistemine girerse iddiasını biz doğru bulmuyoruz.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Mevlüt Çavuşoğlu

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