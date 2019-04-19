Dışişleri Bakanı'ndan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama

Çavuşoğlu'nun açıklamasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

- Müttefiklerimiz şunu çok iyi anlamalı, bizim bir hava savunma sistemine ihtiyacımız var.

-Müttefiklerimizden alamazsak başkalarından alırız.

-Suriye'den çekilme kararı dahil birçok kurumlarından çelişkili açıklamalar geliyor. ABD’'ye ortak komisyon kurma teklifi sunduk.

- S-400'ün başından beri bizim kontrolümüzde olması için çok dikkatli davranıyoruz. S-400 Türkiye'de olursa F-35'lerin sistemine girerse iddiasını biz doğru bulmuyoruz.