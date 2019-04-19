Lahey Belediye Meclisi üyesi Müslümanlar için 'helal plaj' istiyor

Getty ImagesLahey'deki sahilden 1965 yılına ait bir fotoğraf

Hollanda'nın Lahey kentinde Birlik (Eenheid) Partisi belediye meclisi üyesi Arnoud van Doorn, Müslümanlar için "helal plaj" talebinde bulundu.

Van Doorn, Lahey sahiline giden Müslümanların, "az giyimli çirkin insanlardan rahatsız olduğunu" savundu.

Daha önce aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nde (PVV) politika yaparken Müslüman olan van Doorn, "helal plaj" talebini, resmî başvuru ile Lahey Belediyesi'ne iletti.

Kentte yaşayan Müslümanların kendilerini evinde hissetmediklerini savunan Hollandalı politikacı, "Müslümanlar, az giyimli çirkin insanlar nedeniyle rahatsız oluyor" dedi.

Arnoud van Doorn, "estetik olmayan yarı çıplak kişilerden" sadece Müslümanlar değil, diğer bölge sakinlerinin de rahatsız olduğunu öne sürdü.

Hollandalı siyasetçi, "Özellikle kadınlardan karşı cinsten insanların sahilde istenmeyen istek ve davranışları nedeniyle artan şikayetler geliyor" dedi.

Lahey sahillerinde bir "helal plaja" ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan belediye meclisi üyesi, "Bu nedenle, Lahey Belediyesi, Müslümanlar için böyle bir plaj yeri konusunda gerekeni yapmalı. Sahilde çıplaklar için plaj varken, neden Müslümanlar için olmasın?" görüşünü dile getirdi.

Getty ImagesArnoud van Doorn

Wilders: Hepiniz sonsuza dek Suudi Arabistan'a gidin

Van Doorn'un eski çalışma arkadaşı olan PVV lideri Geert Wilders, "helal plaj" önerisine tepki gösterdi.

Aşırı sağcı lider, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Harika! Ama Suudi Arabistan'da. Hepiniz oraya gidin. Sonsuza kadar. Burası Hollanda. Bizim ülkemiz" dedi.

Önerinin belediye meclisinde gündeme gelmesi sırasında da, yoğun tartışmaların yaşanması bekleniyor.

Hollanda medyası, Türkiye ve Endonezya'da kadın ve erkeklerin ayrı ayrı denize girdiği "helal plajlar" bulunduğunu belirtiyor.

Önerinin sahibi van Doorn, aşırı sağcı PVV listesinden 2010 yılında Lahey belediye meclisi üyesi seçildi.

Van Doorn, daha sonra Müslüman olduğunu açıkladı. 2013 yılında İslami görüşleri benimseyen Birlik Partisi'ni kuran Hollandalı politikacı, belediye meclisi üyeliğini bu partide sürdürüyor.