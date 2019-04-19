ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan: Onunla görüşmek hoşuma gidiyor

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile geçen salı günü gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin, “Bakan Akar, yani onlar (Türkler) stratejik bir ortaktır ve her zaman halletmemiz gereken zorluklar olacaktır. Onun için hazır buradayken oturup konuştuk. Onunla görüşmek hoşuma gidiyor” diye konuştu.