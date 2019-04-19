Arnavutluk Savunma Bakanı Otla Xhaçka ile ABD Savunma Bakanlığında biraraya gelen Shanahan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akar ile görüşmede ilerleme kaydedip kaydetmediğine yönelik soruya Shanahan, şu yanıtı verdi: “Kaydettim. Onunla görüşmek hoşuma gidiyor.”
Shanahan, görüşmede Akar’a ziyaret talebini de ilettiğini söyledi. İkili görüşme Amerikan Türk Konseyi (ATC) 37. Yıllık Konferansı kapsamında gerçekleştirilmişti.
Apostolakis: İlişkilerimiz iyi
Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının Ege Bölgesi’ndeki hava sahası kontrolü anlamında durumu tamamıyla değiştireceğini söyledi. Apostolakis, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Milli Savunma Bakanı Akar ile ikili ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek “Bir araya gelip konuştuğumuzda Ege’de tansiyonun düşürülmesi için yetkilerimiz çerçevesinde yollar arıyoruz” dedi.
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan: Onunla görüşmek hoşuma gidiyor
Arnavutluk Savunma Bakanı Otla Xhaçka ile ABD Savunma Bakanlığında biraraya gelen Shanahan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akar ile görüşmede ilerleme kaydedip kaydetmediğine yönelik soruya Shanahan, şu yanıtı verdi: “Kaydettim. Onunla görüşmek hoşuma gidiyor.”