Kabil'de bakanlık binasına saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Basir Mücahit yaptığı açıklamada, Kabil'in merkezindeki bakanlık binası önünde yaşanan patlamanın ardından saldırganların binanın içine girerek güvenlik güçleriyle çatıştığını söyledi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık binasına saldıran 4 kişinin saatler süren operasyon sonucu etkisiz hale getirildiği belirtilerek saldırıda 4 sivilin aralarında bulunduğu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık binası, Afganistan Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve elçiliklerin yakınında bulunuyor.

Reuters'ın haberine göre, Taliban saldırıyla bir bağlantıları olmadığını açıklarken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.