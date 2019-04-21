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Sri Lanka'da kiliseler ve otellerde patlama: Ölü ve yaralı sayısı artıyor

Sri Lanka’nın başkenti Colombo ile Batticaloa ve Negombo şehirlerinde 3 kilise ve 3 otelde meydana gelen patlamalarda ölü sayısının 185'e yükseldiği belirtiliyor. Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sri Lanka polisi yaptığı son açıklamada sekizinci bir patlama olduğuna dair haberler aldıklarını belirtti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre saldırılarda 2 Türk vatandaşı mühendis de yaşamını yitirdi.
Ajanslar
Yayınlanma tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar, 08:24

[Haber görseli]


Güney Asya’daki ada ülkesi Sri Lanka’nın başkenti Colombo’da 3 otel ve bir kilise ile Batticaloa ve Negombo şehirlerinde 2 kilisede peş peşe patlamalar meydana geldi. Eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 185'e yükseldiği, en az 500 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Ölenler arasında 9 kişinin de yabancı uyruklu olduğu kaydedildi. Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sri Lanka'da otel ve kiliselere yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 2 Türk vatandaşı mühendis yaşamını yitirdi.

DEHŞETTEN HEMEN SONRASI KAMERADA - VİDEO

İlk patlamanın Colombo’daki St Anthony's Shrine kilisesinde sonrasında ise Negombo’daki St Sebastian's kilisesi ile Batticaloa’daki kilisede meydana geldiği bildirildi. Kiliselerdeki patlamaların ardından Colombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde de peş peşe patlamalar meydana geldi.

PATLAMA ANI KAMERADA - VİDEO

Yetkililer, yeni saldırı ihtimaline karşı halkı dışarı çıkmama konusunda uyardı.
Öte yandan gerçekleştirilen saldırıyı da henüz üstlenenin olmadığı kaydedildi.

Cumhuriyet İMECESİ

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