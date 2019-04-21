Sri Lanka'da kiliseler ve otellerde patlama: Ölü ve yaralı sayısı artıyor



Güney Asya’daki ada ülkesi Sri Lanka’nın başkenti Colombo’da 3 otel ve bir kilise ile Batticaloa ve Negombo şehirlerinde 2 kilisede peş peşe patlamalar meydana geldi. Eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 185'e yükseldiği, en az 500 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Ölenler arasında 9 kişinin de yabancı uyruklu olduğu kaydedildi. Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sri Lanka'da otel ve kiliselere yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 2 Türk vatandaşı mühendis yaşamını yitirdi.



DEHŞETTEN HEMEN SONRASI KAMERADA - VİDEO

İlk patlamanın Colombo’daki St Anthony's Shrine kilisesinde sonrasında ise Negombo’daki St Sebastian's kilisesi ile Batticaloa’daki kilisede meydana geldiği bildirildi. Kiliselerdeki patlamaların ardından Colombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde de peş peşe patlamalar meydana geldi.



PATLAMA ANI KAMERADA - VİDEO

Yetkililer, yeni saldırı ihtimaline karşı halkı dışarı çıkmama konusunda uyardı.

Öte yandan gerçekleştirilen saldırıyı da henüz üstlenenin olmadığı kaydedildi.