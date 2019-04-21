Saldırılar dinler mozağine

Irkçı faşist bir saldırgan tarafından yapılmış olsa da öncelikle 15 Mart’ta Yeni Zelanda’ın Christchurch kentindeki cami katliamını anımsatıyor. İki yıl önce 2017’de Mısır’da 45 kişinin öldürüldüğü Palm Pazar saldırısı ile Pakistan’ın Lahor kentinde yine 2016 yılında 75 kişinin öldürüldüğü saldırılar akla geliyor. Koordinasyon ile seçilen yerlerin benzerliği açısından son saldırılar adıgeçen diğer saldırılarla benzeşiyor. Hepsinde amaç ölü sayısını artırmak.

Ancak Sri Lanka’daki saldırının niteliği yukarıdakilerden çok, 2008 Bombay saldırısını akıllara getiriyor, ki 166 kişi can vermişti bu saldırıda. Bombay’de Taj Mahal Palace Oteli, Oberoi Trident Oteli’nin yanı sıra bir Yahudi mahallesindeki sinagog da hedef alınmıştı. Saldırıların sorumluluğunu IŞİD’e katılmış olan Lashkar-e-Taiba adlı İslamcı örgüt üstlenmişti.

Sri Lanka ile Hindistan istihbarat yekilieri, Sri Lanka devleti tarafından ortadan kaldırılan Tamil Kaplanları’nın bu saldırıdan sorumlu olduğunu düşünmüyor. Sri Lanka cihatçı saldırganların çok olduğu bir ülke değil. 2016’da bu ülkeden IŞİD’e, hepsi son derece eğitimli ailelerden 32 kişi katılmıştı. Her iki ülkenin istihbaratı Sri Lanka’ya Hindistan alt kıtasından ve Endonezya’dan çok sayıda cihatçının IŞİD tarafından sokulduğunu belirtiyor. Saldırıların baş sorumlusu olarak akla IŞİD geliyor.

Hıristiyanlar azınlık

Terör saldırıları konusunda uzun bir geçmişi, dolayısıyla hayli deneyimi olan Sri Lanka’da İslam adına eylem yapmayı gerektirecek ne var sorusu da akla geliyor. Çünkü ibadet yerleri saldırıya uğrayan Hıristiyanların sayısı ülke nüfusunun sadece yüzde 8’ini oluşturuyor. Yani bir anlamda azınlık sayılırlar. Buna karşın nüfusun yüzde 12’si Müslüman. Kaldı ki dinler bu ülkede müthiş birleştirici bir işleve sahip. Ülkede etnik (Tamil başta olmak üzere) sorunlar var ama dini çatışma pek görülmüş değil. IŞİD’e katılımlar olmasına, 37 yaşındaki bir Sri Lanka’lı cihatçının Suriye’de IŞİD saflarında ölmesine rağmen Sri Lanka’da dış kaynaklı bir İslamcı saldırı da gerçekleşmedi bugüne kadar.

İstihbarat zafiyeti mi?

Bu yazının yazıldığı ana dek saldırıları üstlenen olmadı. Ancak polise10 gün önce bir grup intihar bombacısının “önde gelen kiliselere” saldıracakları uyarısı geldiği ortaya çıktı. Bilgiye göre, saldırı hazırlığındaki intihar eylemcileri daha önce ülkede Buda heykellerini tahrip eden Ulusal Tevhid Cemaati mensubu.