Nijerya'da silahlı saldırılar: 11 ölü

Benue Eyalet Polis Sözcüsü Sewuese Anene, yaptığı açıklamada, eyaletin Ngibo ve Tse Aye köylerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından yapılan saldırılarda 11 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Anene, saldırılarda çok sayıda evin kundaklandığını, 24 büyükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi.

Saldırıda yaralananların hastaneye kaldırıldığını aktaran Anene, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini kaydetti.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Çiftçiler ise Fulani çobanlarının, ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerde 18. yüzyıl İslam alimi şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığını ileri sürüyor.