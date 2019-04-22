Sudan'da darbe: Ordu, sivil yönetim çağrısı yapan eylemcilerden barikatları kaldırmalarını istedi

Reuters

Sudan'da askeri yönetim, başkent Hartum'taki protestoculara sokaklardaki barikatları kaldırmalarını söyledi.

Protestocular, eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in devrilmesiyle sonuçlanan gösterilerin odak noktası olan Genelkurmay Başkanlığı binasına çıkan yollara barikatlar kurmuştu.

Protesto hareketinin liderleri dün, El Beşir'i deviren askeri konseyle temasa son verdiklerini duyurdu.

Eylemciler, askeri konseyi "El Beşir rejiminin kalıntılarından oluştuğunu" söylüyordu.

Ordu ise, iktidarı sivil yönetime devretme sözüne bağlı olduğunu ve askerlerle sivillerden oluşan bir konsey fikrini değerlendireceklerini açıkladı. Ancak askeri konsey, ülkenin güvenliğinden hala kendilerinin sorumlu olduğunu belirtti.

Konseyin başkanı General Abdülfettah Abdülrahman Burhan "Bu şekilde devam edemez" dedi.

Protestocuların, barikatların kaldırılması çağrısına uyup uymayacağı belirsiz.

AFP

Protestocular, Hartum'un merkezindeki oturma eylemlerini sürdürüyor.

23 yaşındaki eylemci Kawthar Hasaballah AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Barikatlarda her zamanki gibi duyuracağız. Hiç kimse, askeri konsey bile bizi yerimizden oynatamaz." dedi.

Genelkurmay binasının önünde 6 Nisan'dan bu yana büyük bir oturma eylemi yapılıyor. Eylemlerin başlamasından beş gün sonra El Beşir devrildi ve yerini iktidarı iki yıl içinde sivillere devredeceğini vaat eden bir askeri konsey aldı.

Protesto hareketinin liderleri, orduyla görüşmeleri ve işbirliğini askıya aldı. Görüşmelerin, sivil bir iktidar üreteceği umuluyordu.

Protestocuların sözcülerinden Muhammed El Emin, askeri konseyi eski rejimin devamı olarak gördüklerini, artık tanımadıklarını belirtti. El Emin ayrıca önümüzdeki birkaç gün içinde sivil bir yönetimin açıklanacağını söyledi.

Ordu ne yapacak?

Askeri konsey, protestocuların "temel malzemelerin" geçişi için barikatların derhal açılması gerektiğini söyledi. Konsey, daha önce böyle çağrılarda bulunmuş, ancak barikatları zor kullanarak kaldırmamıştı.

Konsey, dünkü açıklamasında sivil yönetim çağrılarına bir hafta içinde yanıt vereceğini ve ortak bir yönetim konseyi fikrini değerlendireceklerini açıkladı.

Konsey ayrıca, Cumartesi günü siyasi mahkumları serbest bırakmış ve El Beşir'in partisinden üst düzey isimleri gözaltına almıştı.

Süreç nasıl başladı?

Aralık 2018'de ekonomik çöküşü önlemeye çalışan hükümet, acil tasarruf önlemleri almış ve büyük bir devalüasyona gitmişti.

ReutersÖmer El Beşir, aylar süren protestoların ardından ordu tarafından devrildi.

Sübvansiyonların kaldırılmasının ardından, ekmek ve yakıt fiyatlarındaki artış, geçim zorluğunu protesto eden eylemleri tetiklemiş ve öfke daha sonra başkent Hartum geneline yayılmıştı.

Daha sonra kısa sürede, eylemlerde yaklaşık 30 yıldır iktidarda bulunan Cumhurbaşkanı El Beşir ve hükümetinin görevi bırakma talebi dile getirilmeye başlandı.

Sudan Ordusu, El Beşir'i 11 Nisan'da devirdi, ancak protestocular sivil yönetime geçilene dek sokaklarda kalacaklarını açıkladı.