ABD'den resmi açıklama: Türkiye'ye İran yaptırımı muafiyeti sona eriyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanan yaptırımlardan muaf tutulan Türkiye dahil 8 ülkenin bu muafiyetlerini yitireceğini duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 'İran petrolü piyasada olmayacağı için küresel talebin tamamının karşılanacağının garanti altına alınması adına vaktinde adım atma' konusunda uzlaştı. Açıklamada "Bu kararın amacı İran'dan petrol alımının sıfıra düşürülmesi, bu sayede rejimi ana gelir kaynağından mahrum bırakmaktır" ifadesi yer aldı.

TRUMP'TAN SUUDİ ARABİSTAN PAYLAŞIMI

Trump da kararı duyurduğu paylaşımın ardından yaptığı Twitter paylaşımında, Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) petrol akışındaki değişimi telafi etmekten fazlasını yapacaklarını söyledi. Trump’ın Twitter’da yaptığı paylaşım şöyle;

“Suudi Arabistan ve OPEC, İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımların artık tamamen uygulanması sonrasında piyasaya petrol akışında oluşacak açığı fazlasıyla telafi edecek. İran’a, John Kerry ve ABD’yi bu çok kötü İran Nükleer Anlaşmasına dahil eden kişiler tarafından çok kötü tavsiyeler veriliyor. Bu Logan yasasının ihlali midir?”

POMPEO: AMACIMIZ İRAN'IN PETROL İHRACATINI SIFIRA İNDİRMEK

Kararın duyurulmasının ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'dan petrol ithalatının azaltılması için başka ülkelerle görüşme halinde olduklarını söyledi. Pompeo, şu ifadeleri kullandı: "Hedefimiz belli: Yasadışı rejimi yıllardır Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmak için kullandığı kaynaklardan mahrum bırakmak ve İran'ı normal bir ülke gibi davranmaya teşvik etmek."

ABD yaptırımlarından önce İran'ın petrol gelirlerinin yıllık 50 milyar doların üzerinde olduğunu hatırlatan ve söz konusu 8 ülkeye ek süre tanınmayacağını söyleyen Pompeo, "Amacımız ülkelerin İran petrolü almasını tamemen durdurmak" dedi.

Gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD’nin İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarının ne kadar süreceğinin İran liderlerine bağlı olduğunu söyleyen Pompeo, ABD’nin İran’a, nükleer silah çalışmaları ve balistik füze üretimine bir son verilmesine dair taleplerini net olarak açıkladığını; müzakere masasına ABD’nin şartlarını kabul ederek oturana dek ABD’nin baskıyı artıracağını söyledi.

İSRAİL'DEN ABD'YE DESTEK

ABD'nin bu kararına ilk destek yine İsrail'den geldi. Kararın ‘İran’ın terörist rejimi üzerindeki baskıyı artırması bakımından bir hayli önemli olduğunu’ söyleyen Başbakan Benyamin Netanyahu, “İran’ın saldırganlığına karşılık ABD’nin kararlılığını destekliyoruz, bunu durdurmanın doğru yolu bu” diye konuştu.

Suudi Arabistan’dan Enerji Bakanı Halid el Fali de tüketicilere yeterli petrol arzının sağlanmasını garanti altına alacaklarını duyurdu. Bakan, bu doğrultuda gelecek birkaç haftada diğer üreticilerle yakın işbirliğine gideceklerini belirtti. El Falih, küresel petrol piyasasının dengesinin dışına çıkılmasına da izin vermeyeceklerini söyledi.

Amerikan Washington Post gazetesi köşe yazarı Josh Rogin, Pompeo'nun bugün yaptırımlardan muaf tutmaya son verileceğini açıklayacağını yazmıştı. Financial Times'a konuşan üst düzey bir Amerikalı yetkili de, Pompeo'nun bugün konuyla ilgili bir açıklama yapacağını doğrulamıştı.

Bu kararla 2 Mayıs'a kadar 180 günlüğüne 'ABD'nin İran'dan petrol alımına yaptırım getiren kararından muaf tutulan' Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ın muafiyetleri sona ermiş olacak.

İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLAR

İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

ABD, bu tarihte aralarında Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda 180 gün muafiyet tanımıştı.