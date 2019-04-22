Danimarkalı milyarderin 4 çocuğundan 3'ü Sri Lanka'daki saldırılarda öldü

AFPHolch Povlsen is Danimarka'nın en zengin iş insanlarından biri.
Hazır giyim devi Asos'un sahibi Danimarkalı milyarder Anders Holch Povlsen'in dört çocuğundan üçü, Sri Lanka'da düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetti.
Ailenin, Paskalya tatili sırasında Sri Lanka'yı ziyaret ettiği belirtildi. Hayatını kaybeden çocukların isimleri henüz kamuoyuna duyurulmadı.
Holch Povlsen birçok markayı barındıran, uluslararası giyim devi Bestseller'ın sahibi.
Povlsen aynı zamanda hazır giyim devi Asos'un da en büyük hissedarı ve Times gazetesine göre "Britanya'da en çok özel mülkü bulunan işadamı."
Bestseller'ın Sözcüsü, BBC'ye yolladığı bir elektronik postada "Maalesef, haberleri doğruluyoruz. Ailenin mahremiyetine saygı göstermenizi istiyoruz ve başka bir yorumda bulunmuyoruz." dedi.
Holch Povlsen, İskoçya'da büyük bir emlak pörtföyüne sahip ve aralarında Aldourie Kalesi'nin de bulunduğu 10 kadar mülk Povlsen'in.
EPAHolch Povlsen çifti İskoçya'da birçok mülke sahip
Kurbanların kimlikleri belirsiz
Sri Lanka'daki bir dizi kilise ve lüks otelleri hedef alan bombalı saldırılarda ölü sayısı 290'a ulaştı. Polis 24 kişiyi gözaltına alırken, henüz saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.
Ölenlerin büyük çoğunluğunun, Paskalya Yortusu ayinlerine katılan Sri Lankalılar olduğuna inanılıyor.
Yetkililer, ölenlerin çoğunun henüz kimliğinin tespit edilemediğini ve hayatını kaybedenler arasında 36 yabancı ülke vatandaşının da bulunduğunu söyledi.
Kimliği tespit edilen yabancı kurbanlar ve geldikleri ülkeler şöyle;
- En az 8 İngiltere vatandaşı-İkisi ABD pasaportuna da sahip
- 3 Danimarka vatandaşı
- Bir Portekiz ve 6 Hindistan vatandaşı
- Anadolu Ajansı'na göre 2 Türk mühendis
- China Daily'ye göre 2 Çin vatandaşı
- Başbakan Scott Morrison'a göre 2 Avustralyalı
- Bir Hollandalı
- Japon medyasındaki hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlere göre bir Japonya vatandaşı