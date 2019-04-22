Sri Lanka Başbakanı: Saldırılara ilişkin istihbarat alındı

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülkesinde düzenlenen saldırılara ilişkin istihbaratın alındığını kabul ederek ancak yeterli önlemlerin neden alınmadığının araştırılacağını söyledi.

Ülkenin Sunday Times gazetesinin haberine göre, Wickremesinghe, 290 kişinin ölümüne, en az 500 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırılarla ilgili başkent Kolombo'da açıklama yaptı.

Sürece katkı sunmak isteyen ülkelerin liderlerinden telefonlar aldığını belirten Wickremesinghe, saldırının faili teröristlerin denizaşırı bağlantılarının saptanmasında bu desteğe ihtiyaçlarının olacağını kaydetti.

Wickremesinghe, faillerin Sri Lankalı olduğu bilgisine ulaştıklarını ifade ederek soruşturma sürecinde polisin faillerle ilgili bilgi vereceğini söyledi.

İSTİHBARATIN ALINDIĞINI KABUL ETTİ

Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Wickremesinghe, saldırılara ilişkin istihbaratın alındığını kabul ederek yeterli önlemlerin alınmamasının soruşturulacağını belirtti.

Wickremesinghe, saldırılarla ilgili şu ana kadar 8 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Öte yandan Sri Lanka'nın Bandaranayake Uluslararası Havalimanı yakınlarında el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Gihan Seneviratne, patlayıcı içeren yaklaşık 2 metre uzunluğunda PVC borunun ele geçirildiğini söyledi.

Borunun devriye sırasında tespit edildiğini kaydeden Seneviratne, patlayıcının etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Ülkede sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Kolombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlendi. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında, yine Kolombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana geldi.

Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybedenlerin 27'sinin yabancı uyruklu olduğunu bildirdi.

Saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş yaşamını yitirdi.

'ULUSAL TEVHİD CEMAATİ'

Sri Lanka’yı kana bulayan ve 290 kişinin ölümüne 500 kişinin de yaralanmasına neden olan korkunç saldırı sonrasında Sri Lanka Sağlık Bakanı açıklamalarda bulundu. Sağlık bakanı Colombo’da düzenlediği basın toplantısında intihar saldırıcıların arkasında Ulusal Tevhid Cemaati’nin olduğunu duyurdu.