Eski CIA Başkan Yardımcısı Game Of Thrones'ta oynadı

Bir hafta önce, tüm dünyadaki hayranları tarafından yeni bölümlerinin merakla beklendiği Game of Thrones dizisinin 8. sezonunun ilk bölümü yayınlanmıştı. Sputnik'in aktardığı habere göre, toplam 6 bölümden oluşacağı bilinen dizinin bir bölümünde eski CIA Başkan Yardımcısı David Cohen'in figüran olarak yer aldığı öğrenildi.

CIA, bu sahneyi Twitter hesabından paylaşarak, "CIA için çalışmanın bir avantajı da dünya seyahatidir. Görünüşe göre bazen başka alemlere kadar uzanır... Küçük bir kuş, bizim eski bir yetkilimizin Game Of Thrones'un bu geceki bölümünde Westeros'ta gezindiğini gözledi" ifadelerini kullandı.

A perk of working for CIA is world travel. Apparently that sometimes extends to other realms…



“Little birds,” be on the lookout for a former deputy director of ours wandering through #Westeros in tonight’s episode of #GameOfThrones. pic.twitter.com/DBIzIFKoju