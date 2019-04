Sri Lanka saldırılarının sorumlusu olduğu söylenen Ulusal Tevhid Cemaati kimdir?

AFP

Sri Lanka'da Pazar günü Paskalya kutlamaları sırasında otel ve kiliselere düzenlenen, en az 310 kişi yaşamını yitirdiği, 500'den fazla kişi de yaralandığı 8 bombalı saldırının sorumlusu olduğu söylenen Ulusal Tevhid Cemaati (UTC) henüz saldırıları üstlenmedi.

Ancak çeşitli vesilelerle gazetecilere konuşan Sri Lankalı yetkililer, dolaylı yollardan UTC'yi suçluyor.

Son olarak Sri Lanka Savunma Bakanı Ruwan Wijewardene Meclis'te yaptığı açıklamalarda "Yürütülen soruşturma sonucu elde edilen ilk bulgular, saldırıyı Ulusal Tevhid Cemaati tarafından gerçekleştirildiğini ve Yeni Zelanda'daki cami saldırılarına bir misilleme olduğunu gösteriyor" dedi.

Peki bugüne kadar adı pek duyulmayan bu örgüt kimdir?

Yetkililer de, Sri Lanka basını da UTC'yle ilgili detaylı bir bilgi vermiyor.

Grubun, bir başka radikal İslamcı örgüt olan Sri Lanka Tevhid Cemaati'nden koptuğu tahmin ediliyor.

Henüz bu bağlantıyı kanıtlayan bir delil ya da belge sunulmasa da, özellikle Hint basını bu iddianın üzerinde duruyor. Sri Lanka Tevhid Cemaati de aslında Hindistan'daki Tamil Nadu Tevhid Cemaati'nin Sri Lanka'daki uzantısı.

UTC bugüne kadar pek duyulmazken Sri Lanka Tevhid Cemaati, çok daha organize bir örgüt. 2016'da örgütün liderlerinden Abdül Razik, ülkedeki Budistlere yönelik nefret söylemi nedeniyle gözaltına alınmış, ardından özür dilemişti.

UTC ismi en son 2018'in aralık ayında gündeme gelmişti. Mawanella'da Budist tapınaklarının dışındaki Buda heykellerine yapılan saldırılardan, bazı haberlere göre, UTC sorumluydu.

Yaklaşık 21 milyon nüfusu olan Sri Lanka'nın yüzde 9,7'si Müslüman.

Örgütün sosyal medyadaki görünürlüğü de az. Facebook sayfası birkaç haftada bir güncelleniyor, Twitter hesabı ise Mart 2018'den beri güncellenmemiş.

Facebook sayfasında daha çok kan bağışı kampanyaları, birikimlerin yoksul kesimle de paylaşılması gibi çağrılar yer alıyor. Sayfada aynı zamanda, örgütün lideri olduğu düşünülen Muhammed Zahran'ın da bir videosu paylaşılmış.

Örgütün bir internet sitesi de var ancak kapatılmış durumda. Pazar günkü saldırılardan sonra yetkililer tarafından mı kapatıldı yoksa öncesinde kendileri mi kapatmıştı, henüz bilinmiyor.

AFPHükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne

Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, Pazartesi günü başkent Colombo'da gazetecilere yaptığı açıklama sırasında, "saldırıların öncesinde yabancı istihbarat örgütlerinden bazı uyarılar geldiğini" söyledi.

Başbakan Ranil Wickremesinghe de Pazar günü düzenlediği basın toplantısında "ilgili kurumların daha önceden bazı istihbarat bilgilerine sahip olduğunu ancak bu bilgilerin kendisine ya da doğrudan cumhurbaşkanına bağlı olan savunma ve güvenlikle ilgili bakanlarına iletilmediğini" söyledi.

Cumhurbaşkanı ile görevden alıp kısa bir süre sonra yeniden koltuğu verdiği Başbakan arasında, 2018'in sonundan beri gerilim yaşanıyor.

Sri Lanka İletişim Bakanı Harin Fernando da Twitter hesabından, Sri Lanka emniyet müdürünün nisan ayı başında gönderdiği bildirilen bir belgeyi paylaştı.

Some intelligence officers were aware of this incidence. Therefore there was a delay in action. What my father heard was also from an intelligence officer. Serious action need to be taken as to why this warning was ignored. I was in Badulla last night pic.twitter.com/ssJyItJF1x