Ayakkabısına ismi yazılan 3 yaşındaki göçmen çocuk, ABD sınırında tek başına ağlarken bulundu

3 yaşında bir göçmen çocuk, ABD sınırında tek başına ağlarken bulundu. ABD Sınır Devriyesi'nin Teksas'taki Rio Grande Vadisi'nde tek başına ağlarken bulduğu 3 yaşındaki çocuğun ayakkabısına, ismi ve bir telefon numarası yazılmıştı.

Çocuğu kucağına alıp en yakın sınır istasyonuna götüren Devriye görevlisinin fotoğrafı, ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) tarafından Twitter'da paylaşıldı.

Early this morning, #USBP Agents found a 3-year-old boy alone and crying in a corn field in TX. He had his name & phone numbers written on his shoes. #CBP is attempting to reach his family. We believe the boy was with a larger group that ran when they encountered Agents. pic.twitter.com/0s0zwmFxih