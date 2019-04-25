Sri Lanka saldırıları: Hükümet 'istihbarat zafiyeti' olduğunu kabul etti

Getty ImagesSri Lanka'da saldırılar sonrası düzenlenen bir cenaze töreni

Sri Lanka hükümeti ülkede Pazar günü bazı kiliseler ve otellerde düzenlenen intihar saldırılarının önlenememesinde istihbarat zafiyetinin önemli rol oynadığını kabul etti.

Sri Lanka Parlamentosu Başkanı Lakshman Kiriella da, üst düzey yetkililerin ülkede saldırılar düzenlenebileceğine yönelik istihbaratı hükümetle paylaşmadıklarını söyledi.

Reuters haber ajansı, Hindistan İstihbarat Servisi'nin Sri Lanka makamlarını 4 Nisan'da uyardıklarını ancak verilen bilgilerin Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'ye iletilmediğini bildirdi.

Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Savunma Bakanı Hemasiri Fernando'yu görevden aldı. Sirisena, Emniyet Genel Müdürü Pujith Jayasundara'nın da istifasını istiyor.

Saldırılarda 40'a yakını yabancı 359 kişi ölmüş, 500'den fazla kişi de yaralanmıştı.

BBCSri Lanka'da hayatını kaybedenlerden bazılarının fotoğrafları

60'a yakın zanlının gözaltına alındıkları ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti.

9 saldırgandan 8'inin Sri Lanka vatandaşı oldukları tespit edildi.

Getty ImagesSaldırılarda bir yakınını kaybeden bir Sri Lankalı

Zahran Haşim'in nerede olduğu bilinmiyor

Sri Lanka polisi, saldırıların mimarının radial İslamcı din adamı Zahran Haşim olduğuna inanıyor.

BBC'ye konuşan Zahran Haşim'in kız kardeşi, ağabeyinin faaliyetleri hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

Salı günü bir videosu yayımlanan Haşim'in halen nerede olduğu bilinmiyor.

Polis, Haşim'in intihar eylemcilerinden biri olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.

IŞİD saldırıları üstlenmişti

Sri Lanka hükümeti saldırılardan Ulusal Tevhid Cemaati adlı örgütü sorumlu tutmuştü.

Daha sonra saldırıları IŞİD üstlenmiş, Başbakan Ranil Wickremesinghe de örgütün saldırılarla bağlantısının olabileceğini söylemişti.

Wickremesinghe, hükümetinin, "saldırıların yurt dışındaki terör örgütlerinin yardımı olmadan düzenlenemeyeceğine" inandığını belirtti.