Rus mafyası Türkiye'de toplanıyor

Rus basınında yer alan iddialara bakılacak olursa, yakında Türkiye’de Rus mafya liderlerinin gizli bir toplantısı yapılacak.

İddiayı ortaya atan Rosbalt Ajansı, 40 civarında “mafya babası”nın katılacağı toplantıda diğer bazı ülkelerden çete üyelerinin de yer alacağını ileri sürdü.

Medya Günlüğü’nden Fuad Safarov’un haberine göre “Zirve”nin nedeni de ilginç: Toplantıya katılanlar, Ahtam Samarkandski adlı bir mafya babasının "taç giymesi" (suç örgütünde üst düzey tayin) sırasında kurallara aykırı davranıp davranılmadığı konusunu karara bağlayacak.

Samarkandski’nin “ataması” ile ilgili olarak Dato Surgutskiy ve Teymuraz Nemsitsveridze’ye “hesap sorulacak.” Rosbalt’a göre önümüzdeki günlerde yapılması beklenen toplantıya katılacaklar arasında Ramaz Dzneladz, Merab Bahiya, Koba Ahvlediani ve Roni Uglava gibi Rus yer altı dünyasının tanınmış isimleri de bulunuyor.

Rosbalt ek bir bilgi olarak Rus mafya babalarının benzer büyük toplantıyı son olarak 2015 yılında Ermenistan’da yaptığını yazdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kısa süre önce, organize suç çeteleriyle ilgili cezaları ağırlaştıran yasa tasarısını onayladı. Yeni yasa, suç gruplarına üye olan kişilere 8-15 yıl arasında hapis cezası ve ağır para cezası verilmesini öngörüyor. Rosbalt’a konuşan bir polis yetkilisi Rusya'da "vorı v zakone" adlandırılan mafya babalarının Güney Kıbrıs ve Türkiye gibi ülkelere kaçtığını ileri sürdü.