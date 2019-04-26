Venezüella'da helikopter düştü: 1 General ve 1 pilot öldü

Olay Venezüella’nın Zulia eyaletindeki Maracaibo şehrinde meydana geldi. Yerel medya, içinde Bolivarcı Ulusal Venezüella Muhafızı 11. Bölge Generali Alfonso Torres Páez’in de bulunduğu 4 kişiyi taşıyan polis helikopterinin Plaza de Toros Stadyumu’nun otoparkına düştüğünü duyurdu.



Yerel medya, düşen San Francisco Bölge Polisi’ne ait helikopterin pilotu Luis Urdaneta ve General Alfonso Torres Páez’in olay yerinde hayatını kaybettiğini; Zulia Eyaleti Bölge Komutanı Dilio Rodriguez ve Yüzbaşı Alfrein Ojeda’nın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



Helikopterin düşüş edenini araştırmak üzere ekip sevk edildi. Kazayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.