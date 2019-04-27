Sri Lanka'daki silahlı çatışmalarda altısı çocuk 15 kişi öldü

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Sri Lanka'da Cuma gecesi yaşanan silahlı çatışmalar sırasında altısı çocuk olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti.

Cumartesi günü polis sözcü tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin doğu kıyısında bulunan Sainthamaruthu'da ordu mensupları ve İslamcı militanlar arasında yaşanan çatışma sırasında intihar bombacısı olmasından şüphe edilen üç kişi de öldü.

Polis aynı zamanda ölenler arasında üç kadının da bulunduğunu, hayatını kaybedenlerin zanlıların aileleri olmasından şüphe edildiğini belirtti.

Ülkede geçen hafta Pazar günü Paskalya kutlamaları sırasında başkent Kolombo ve doğudaki Batticaloa kentindeki kiliselere ve otellere düzenlenen saldırılar sırasında en az 250 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, dini merkezlere başka saldırıların da düzenlenebileceği uyarısında bulundu.

ABD ve İngiltere vatandaşlarına Sri Lanka'ya seyahat etme uyarısında bulunurken ABD, okul çağında çocuğu bulunan ve acil durum dışında çalışması gerekmeyen hükümet çalışanlarının geri dönmesi çağrısında bulundu.

AFP

Militanların bulunduğu bir eve yapılan baskın sırasında bomba yapım malzemeleri, dinamit çubukları, binlerce bilyalı rulma, IŞİD bayrakları ve üniformaları bulunduğu açıklandı.

Polis 140 kişinin peşine düştü

Ordu sözcüsü Sumith Atapattu, askerlerin şüpheli bir militan sığınağına doğru gittiği sırada üç patlamanın yaşanması ve ateş açılması üzerine çatışmanın başladığını aktardı.

Atapattu, ordunun bunun üzerine karşılık verdiğini ve çok sayıda patlayıcının bulunduğu eve bir baskın düzenlediğini aktardı.

Çatışmalar sırasında hayatını kaybeden militanların geçen Pazar günkü saldırılardan sorumlu tutulan İslamcı örgüt Ulusal Tevhid Cemaati (UTC) mensupları olduğu belirtildi.

Militanların bulunduğu bir eve yapılan baskın sırasında bomba yapım malzemeleri, dinamit çubukları, binlerce bilyalı rulma, IŞİD bayrakları ve üniformaları bulunduğu açıklandı.

Polis, Cuma günü IŞİD ile bağlantılı olduğu düşünülen 140 kişiyi yakalamaya çalışıyordu.

Şimdiye kadar yürütülen soruşturmalar sırasında içlerinde Suriye ve Mısır vatandaşı da bulunan 76 kişi gözaltına alındı, son 24 saatte yirmi kişi tutuklandı.

Başkent Kolombo'daki bir camiye yapılan başka bir baskın sırasında ise bir şüpheli gözaltına alınırken imamının yatağının altında 40 kılıç ve çok sayıda hançerin bulunduğu belirtildi.

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Saldırıların gerçekleştiği kiliselerden biri

İstihbarat zafiyeti kabul edildi

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, saldırıları planlayan radikal İslamcı din adamı Zahran Haşim'in bir patlama sırasında öldüğünü açıklamıştı.

Sirisena, Haşim'in başkent Kolombo'daki Shangri-La otelinde gerçekleşen saldırı sırasında öldüğünü belirtti.

Saldırıları IŞİD üstlense de örgüt ile saldırılar arasında direkt bir bağlantı henüz kurulabilmiş değil.

Sri Lanka hükümeti, saldırıların düzenlenmesiyle ilgili olarak istihbarat zafiyeti olduğunu daha önce kabul etti.

BBC'ye konuşan Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, saldırılara ilişkin istihbaratın kendisine iletilmediğini ve "devre dışı" bırakıldığını söyledi.

Wickremesinghe, "Herhangi bir ipucumuz olsaydı ve harekete geçmemiş olsaydık, o zaman hemen istifamı sunardım ama devre dışı kaldıysanız ne yapabilirsiniz ki?" dedi.

Savunma Bakanı Hemasiri Fernando ve Emniyet Müdürü Pujith Jayasundara daha önce istifa etti.