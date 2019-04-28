Günlerdir oy sayan 272 sandık görevlisi öldü

193 milyondan fazla seçmenin bulunduğu Güney Asya ülkesi Endonezya’da, 17 Nisan’da düzenlenen seçimlerden sonra hâlâ oy sayan sandık görevlilerinin 272’si yorgunluk kaynaklı hastalıklar nedeniyle öldü. BBC’ye konuşan Genel Seçimler Komisyonu sözcüsü Arief Priyo Susanto, elle sayım çok uzun saatler sürmesi sonucunda 1878 kişinin de hastalanarak hastaneye kaldırıldığını anlattı. Susanto, seçim komisyonunun ölen sandık görevlilerinin ailelerine tazminat vereceğini de söyledi.

800 BİN NOKTADA 7 MİLYON KİŞİ SAYIYOR

En çok seçmenin oy verdiği ülke olan Endonezya’da, 11 gün önceki seçimde kullanılan oyların sayımında yaklaşık yedi milyon kişi çalışıyor. Sandık görevlilerinin gece geç saatlere kadar zorlu koşullarda çalıştığı belirtiliyor. Ülkede 193 milyon seçmenin yüzde 80’inin, 800 bin seçim merkezinde oy kullanmıştı.

ÜÇ SEÇİM BİRDEN DÜZENLENDİ

17 Nisan’daki oylamada, tasarruf gerekçesiyle cumhurbaşkanlığı, merkezi parlamento ve bölgesel parlamentolar için aynı anda seçim düzenlenmişti. Bu durum da oy sayımını zorlaştıran faktörlerden biri olarak görülüyor. Ülkede seçim sonuçlarının 22 Mayıs’ta kesinleşmesi bekleniyor. (Gazete Duvar)