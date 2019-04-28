Podyumda yürürken düşen Brezilyalı erkek model hayatını kaybetti

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Brezilya'da düzenlenen São Paulo Moda Haftası sırasında 26 yaşındaki bir erkek model podyumda yürürken düşerek hayatını kaybetti.
Tales Soares isimli model hemen hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.
İzleyiciler ilk başta yaşananları defile şovunun bir parçası sandı.
Diğer modeller dehşet içinde Soares'e bakarken görevliler hemen podyuma koşarak ona yardım etmeye çalıştı.
https://www.instagram.com/p/Bww0UPYlRHf/?utm_source=ig_web_copy_link
Defilenin organizatörleri Twitter'dan yaptıkları açıklamada Soares'in yaşamını yitirdiğini doğruladı.
Ölüm nedenine ilişkinse bir açıklama yapılmadı.
Sosyal medyada dolaşan görüntülerde Soares'in podyumun sonuna gelip döndükten sonra sendeleyerek yere düştüğü görüldü.
Soares olaydan saatler önce Instagram hesabından moda haftasında çektiği fotoğraflarını paylaşmıştı.