'Sahte mirasçı' Anna Sorokin 200 bin dolar dolandırmakla suçlandı

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New York sosyetesinde kendi servetiniz olmadan ne kadar ilerleyebilirsiniz?

Kentin elitlerini milyarder bir mirasçı olduğuna inandıran, kendini Anna Delvey olarak tanıtan Anna Sorokin deneyimine bakarsak oldukça ileri gidebilirsiniz. Sorokin özel jet kiraladı, en iyi partilere gitti, çantasını taşıyanlara ve Uber sürücüsüne 100 dolarlık bahşişler verdi.

Evet en tepedeki hayatı kısa sürdü ancak çok göz alıcı biçimde ortaya çıktı.

Gerçekte Sorokin'in multi-milyon dolarlık vakıf fonu yoktu. New York Dergisi'ne göre Sorokin'in babası klima ticareti yapan eski bir kamyon şoförü.

Kredi kartları arka arkaya reddedilmeye başladığında, yaşadığı lüks otellerden atılınca başkaları borçlarını ödemek zorunda kaldı.

Bir ay süren duruşmanın ardından Sorokin birkaç suçtan suçlu bulundu. Bunların arasında bulunan borç ve banka kredileriyle yaptığı dolandırıcılığın miktarı 200 bin dolar.

Bölge Savcısı Cyrus Vance "Duruşmada da kanıtlandığı gibi Anna Sorokin uzun süren maskeli balosu sırasında beyaz yakalı suçlar işledi" dedi.

İfade vermeyi reddeden ve suçsuz olduğunu savunan Sorokin şimdi 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Ceza 9 Mayıs tarihinde açıklanacak.

20'li yaşlarındaki bu kadın New York kentinde finansal kaos yaratmayı ve hem ABD hem diğer ülkelerde borçlarını başkalarına ödetmeyi nasıl başardı?

Numara yaparak

Anna Delvey New York'a bir misyonla geldi. En azından çevresindekilere söylediği buydu.

Kentte Soho House kulüpleri gibi bir sanat merkezi kurmayı planladığını söyledi. New York dergisine göre buna Anna Delvey Vakfı ismini vermeyi ve sanatçı Christo'yu açılışa getirmeyi planlıyordu. Mekan olarak Park Avenue ve 22. caddenin köşesinde 19. yüzyıla ait presitjli bir binayı düşünüyordu.

Bu kadar cesur iddialar, onlara uygun bir yaşam tarzıyla ilerliyor.

Sorokin'in avukatı Todd Spodek duruşmanın ilk gününde "Anna başarana kadar numara yapmak zorundaydı" dedi.

Spodek, Sorokin'in "parıltılı, cazibeli hayatı, zenginliği ve zenginliğin ilüzyonunun kapıları nasıl açtığını görünce baştan çıktı" diye konuştu.

Getty ImagesAnna Sorokin (sağda), New York'ta 2014'te bir moda etkinliğinde.

Mahkeme belgelerine göre Sorokin kendisini 60 milyon doları olan Alman bir mirasçı olarak tanıttı ve vakfı için 20 milyon dolar tutarında fon elde etmeye açlıştı. Sorokin sahte banka ekstreleri ve çekler kullandı ve hesaptaki paraları, çekler bozdurulmadan önce çekti.

Milyonlar elde edemese de City National Bankası'ndan sahte yabancı varlıkları için geçici 100 bin dolar borç almayı başardı ve söz verdiği gibi borcunu geri ödemedi.

Onun yerine Sorokin bir ay boyunca pahalı giysiler, özel spor hocaları, Apple cihazları ve diğer masraflarıyla 55 bin dolar harcadı.

Sorokin'in avukatı genç kadının asla suç işleme niyeti bulunmadığını söyledi.

Spodek "Onun dünyasında sosyal çevresinin yaptığı bir şeydi bu. Herkesin hayatı sosyal medya için özel olarak hazırlanmıştı. İnsanlar sahteydi. Para sahteydi ve para sadece yutturmacayla elde ediliyordu" dedi.

Nasıl ortaya çıktı?

New York Post gazetesinin Temmuz 2017'deki manşetlerinden biri "Sosyetik olmak isteyen kişi, pahalı otel faturaları yüzünden yakalandı" idi.

Bunun ardından Nisan 2018'de Vanity Fair dergisinin foto muhabirlerinden biri Sorokin tarafından oyuna getirildiğini yazdı.

Hırsızlık suçlamasında bulunan Rachel DeLoache Williams davanın kilit tanıklarından biri oldu.

Williams "Keşke Anna ile hiç tanışmasaydım" dedi duruşmada gözyaşları içinde.

Williams, Sorokin ile Happy Ending gece kulübünde tanıştığını, Sorokin'in sanat vakfı öyküylerini anlattığını ve sonunda bir şişe votkanın parasını ödediğini söyledi.

İki kadın daha sonra arkadaş oldu. Williams makalesinde, cazibeli ve pürüzsüz bir hayat tarzıyla baştan çıktığını, Sorokinle kahve, içki ve pahalı yemeklere gitmekten zevk aldığını ve hesapları genellikle Anna'nın ödediğini söyledi. Williams ayrıca Anna'nın kendisini Fas'ta bir geziye davet ettiğini de aktardı.

Williams yazısında "Anna ayrıca özel bir spor hocası ve benim video çekebilecek fotoğrafçı bir arkadaşımı da çağırdı" dedi.

Sorokin, Williams'tan kendisinden Marakeş'te gecesi 7000 dolarlık üç odalı, özel havuzlu ve uşaklı bir lüks daireyi tutmasını istedi.

Sorokin'in otel faturasını ödemesi gerekiyordu ancak otelden ayrılırken kredi kartları çalışmadı.

Sonunda Williams altı gecelik konaklama için 62 bin dolarlık seyahatin faturasını ödemek zorunda kaldı.

Buna karşın Sorokin bu suçlamadan kurtuldu çünkü jüri bunun hırsızlık olduğuna kanaat getirmedi.

Williams "Bu bir sihirbazlık numarası. Kendimin de sahne objelerinden ve izleyicilerinden biri olmamdan utanç duyuyorum. Anna New York'un güzel bir rüyasıydı. O bitmek bilmeyen gecelerden biri... Sonunda faturanın sizi bulduğu bir gece" dedi.

Williams'ın makalesi insanların bu konuyu konuşmasına neden olduysa da; New York Dergisi'nde Mayıs 2018'de gazeteci Jessica Pressler'in haberi, skandalı tam anlamıyla ortaya çıkardı. Pressler, aralarında Sorokin'in kaldığı otel çalışanı Neffatari Davis olan pek çok kişiyle konuştu.

Davis daha sonra moda dergisi paper'a yaptığı açıklamada "Genellikle turistler geldiğinde Özgürlük Anıtı'na nasıl gidileceğini sorar. Ama bu kez Rick Owens giysileri içinde Celine gözlükleri takan, dağınık saçlı, Avrupa aksanı bulunan ve üstünde yüzlerce dolarlık banknot taşıyan kız geldi. Ve bana zamanım için para veriyordu. Paranın nereden geldiğinin benim için hiç önemi yok" demişti.

Mahkemede Sorokin'in avukatı müvekkilinin "herkese borçlarını geri ödeyeceğine inandığını" söyledi.

Ancak jüri buna ikna olmadı.

Sorokin'in avukatı "Y kuşağından herhangi biri büyüklük hezeyanları yaşamanın çok da sıradışı olmadığını söyleyecektir" dedi.

Psikolog Maria Konnikova davanın unsurlarının hem zamansız hem de evrensel olduğunu düşünüyor. "İnsanlar kendilerinin özgün olduğunu düşünür ancak bu her yerde defalarca yaşandı. Anna Delvey New York sahnesine uyuyor ancak bu Londra'da ya da küçük bir kasabada bile yaşanabilirdi" dedi.

Konnikova'ya göre sosyal medya durumu kolaylaştırdı. Sorokin aktif bir Instagram kullanıcısıydı ve yarattığı profil onu sanat dünyasındaki isimlerden biri gibi gösteriyordu.

New York dergisi Sorokin'in oyunlarının Netflix tarafından satın alındığını ve yapımcı Shonda Rimes'in dahil olduğunu yazdı.

Williams'ın öyküsü HBO kanalında gösterilecek ve senaryosu üstünde Lena Dunham çalışıyor. Williams ayrıca Simon and Schuster ile bir kitap anlaşması yaptı.

İnsanlar Sorokin'in cüreti konusunda şaşkınlık içindeler. Ama pek çok soru da var: Neden? Hedefi neydi? Nereden geldi? Nasıl kimse daha önce anlayamadı?

Bazıları Sorokin'i bir anti-kahraman olarak görüyor. Onun dolandırıcılık sistemine hayranlıklarını gizlemiyorlar.

Geçen yaz "Anna Delvey'i serbest bırakın" yazılı tişörtleri satılıyordu. New York dergisi de internet üzerinden "Sahte Alman mirasçısı, benim diğer tişörtüm size 30 bin dolar gönderecek" yazılı tişörtler satıyor.

Marie Claire dergisi de bu habere olan ilgiyi yorumlarken "Eylemleri nedeniyle kimse ölmedi ve zengin insanları aptal gibi göstermeyi başardı" dedi.

Moda şovu olarak mahkeme salonu

Anna Sorokin New York'un ünlü Rikers Adası'ndaki cezaevinde tutuluyor.

AFP

Tutukluluğundan bu yana Instagram'da aktif olan Sorokin'in hesabını başkasının yönettiği sanılıyor.

Sosyal medyada hala imajını korumaya çalışıyor ve arkadaşı Davis'e Netflix'te kendisi Margot Robbie'nin oynamasını istediğini söyledi.

Ayrıca mahkemeye çıkmadan önce stilist Anastasia Walker ile çalıştı.

Mahkeme süresince giydiği giysiler arasında Saint Laurent, Michael Kors ve Victoria Beckham gibi markalar var.

Mahkeme başkanı "Bu bir moda defilesi" değil diyerek Sorokin'i azarlasa da birkaç medya kuruluşu Sorokin'in mahkemede giydiği kıyafetleri için foto-galeriler hazırladı.

Sorokin dört ayrı münferit hırsızlık iddiası, üç ayrı dolandırıcılık ve dolandırıcılığa teşebbüsten suçlu bulundu.

Rusya'da doğan Sorokin, 16 yaşından beri yaşadığı Almanya'ya dönmeyi reddeti.

Şimdi vize süresi bittiği için Almanya'ya sınırdışı edilme olasılığı var.