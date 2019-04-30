Sri Lanka'da yürürlüğe giren peçe yasağı hangi ülkelerde var?

AFP

Sri Lanka'da 21 Nisan günü düzenlenen ve en az 250 kişinin hayatını kaybettiği, IŞİD'in üstlendiği saldırıların ardından, insanların yüzlerini kapatmaları yasaklandı.

Pazartesi günü yürürlüğe giren yasak, peçeye veya burkaya özel bir atıfta bulunmuyor, onun yerine "kişilerin kimliğinin belirlenmesi ihtiyacı" vurgulanıyor.

Yasağı destekleyenler, kamu güvenliği için bunun gerekli olduğunu, etnik ve dini grupların asimilasyonunun da böylece önüne geçildiğini söylüyor.

Ancak bazı gruplar, bu yasağın, yüzlerini örtmeyi dini bir yükümlülük olarak yerine getiren Müslüman kadınlara yönelik bir ayrımcılık olduğu görüşünde.

Sri Lanka'da bu hafta başlayan yasak, dünyanın başka yerlerinde birçok ülkede bir süredir uygulanıyor.

Avrupa

Avrupa'da kamusal alanda yüzün tamamını kapatan peçelerin örtülmesini yasaklayan ilk ülke, 2011'de Fransa oldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşınan yasak, 2014'te burada da onaylandı.

Aynı yasak, Ağustos 2018'de yürürlüğe girdiğinde Danimarka'da protestolara sebep oldu. Danimarka, yasağa uymayanlara ağır bir ceza da getirmişti: 157 dolar, yani yaklaşık 950 TL para cezası. Tekrarlanması halinde cezanın 10 katı alınıyor.

Aynı yıl benzer bir yasağı getiren Hollanda ise, alanını kısıtlı tuttu. Sokaklar ve halka açık yerleri yasak kapsamına sokmayan Hollanda'da, yüzün tamamının kapatılmasını okul, hastane, toplu taşıma gibi kamusal alanlarda yasak.

Almanya'da ise araba kullanırken yüzün örtülmesi yasak. Hakimler, memurlar ve askerlerin de bir kısmı bu yasağa tabi. Yüzünün tamamını kapatan kadınların, kimlik belirleme için sorulduğunda peçesini çıkarması zorunluluğu var.

Avusturya'da okullar, mahkeme salonları gibi kamu binalarında yüzün tamamının kapatılmasını yasaklayan kanun, Ekim 2017'de yürürlüğe girdi.

Belçika'da Fransa gibi 2011'de yürürlüğe giren yasak, parklar ve sokakları da kapsıyor.

Haziran 2018'de benzer bir yasağı benimseyen Norveç, kapsamını sadece eğitim kurumlarıyla sınırlı tuttu.

AFP

Danimarka'da getirilen yasak, protestolara sebep oldu

2016'da kamusal alanda yüzlerini kapatan kadınlara ceza verilmesine karar verilen Bulgaristan'da, bu kadınların aldığı yardımlar da kesiliyor.

Lüksemburg'daki yasak ise sadece hastane, mahkeme salonu gibi kamu binalarını kapsıyor.

Avrupa'daki bazı ülkeler, ülkenin belli yerleri için benzer yasakları getirdi. Örneğin İtalya'da, göçmen karşıtı Kuzey Ligi tarafından yönetilen Novara'da yüzün örtülmesi, 2010'dan bu yana yasak.

İspanya'da da sadece Barcelona'da belediye binaları, market ve pazarlar ile kütüphanede yüzün örtülmesi yasak.

İsviçre'nin de sadece belirli bölgelerinde yüzün kamusal alanda örtülmesi yasak.

Afrika

2015'te, kıtanın birden çok yerinde yüzü peçeyle örtülmüş kadınların intihar bombacısı olması ve saldırı düzenlemesi sonrası, kamusal alanda yüzün örtülmesi birçok ülkede yasaklandı.

Çad, Gabon, Kamerun'un kuzeyi, Nijer'in Diffa bölgesi ve Kongo Cumhuriyeti'nde yasak hala sürüyor.

Cezayir'de de memurların iş yerinde yüzlerini örtmesi, Ekim 2018'den bu yana yasak.

Reuters

Özerk bölge statüsünde olan Şincan'da nüfusun yüzde 45'ini Müslüman Uygurlar oluşturuyor.

Çin

Çin'in Sincan bölgesinde, peçe takmak ve "anormal uzunlukta" sakal bırakmak yasak.

Sincan bölgesinde çoğunlukla Müslüman Uygurlar yaşıyor ve büyük baskı altında olduklarını söylüyor.

Çin güvenlik güçleriyle Uygurlar arasında zaman zaman çatışmaya varılan gerilimler yaşanırken, bölgeden sık sık Uygurların "toplama kamplarında işkence gördüğüne" dair haberler de geliyor.