IŞİD lideri Bağdadi'nin yeni görüntüleri yayınlandı

IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’ye ait bir video, örgüte ait site üzerinden yayınlandı. Son görüntüsü 2014’te yayınlanan Bağdadi, konuşmasında 21 Nisan’da Sri Lanka’da düzenlenen bombalı saldırıları övdü.

Deutsche Welle’nin haberine göre, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin görüntüleri, örgütün propaganda aracı olarak kullandığı bir internet sitesinden yayınlandı. Yaklaşık 18 dakika süren videoda, görüntülerin bu ay içinde çekildiği iddia edildi.

Konuşmasında IŞİD’in Suriye’de elinde tuttuğu son yerleşim yeri olan Bağuz’da verilen “savaşın” kaybedildiğini kabul eden Bağdadi, Batı’ya yönelik saldırılarını, verdikleri “uzun süreli bir savaşın” parçası olduğunu ve öldürülen örgüt üyelerinin “intikamının alınacağını” söylüyor.

Bağdadi, 21 Nisan’da Sri Lanka’da düzenlenen ve IŞİD tarafından üstlenilen bombalı saldırıları övüyor. IŞİD lideri, bu saldırıların, Suriye’de “Bağuz’un kaybedilmesinin intikamı” olduğunu ifade ediyor.

Bağdadi’nin daha önce 2014 yılında Musul’daki El Nuri Camii’nde kalabalığa hitap ederken çekilen görüntüleri kamuoyuyla paylaşılmıştı. Söz konusu videoda kendini IŞİD’in Suriye ve Irak’ta o dönem kontrol ettiği toprakların “halifesi” ilan eden Bağdadi’nin yayınlanan son görüntüsü de bu olmuştu.

İlerleyen yıllarda Bağdadi’nin öldürüldüğüne ya da yaralandığına dair birçok iddia ortaya atılmıştı. Bağdadi’ye ait olduğu öne sürülen son ses kaydı ise geçen ağustos ayında yayınlanmıştı.