Sri Lanka’da sosyal medya yasağı kaldırıldı

Yerel medyada yer alan haberlerde, Sri Lanka Devlet Bilgilendirme Dairesi’nin bir basın duyurusu yayınladığı ve duyuruda, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena’nın Telekomünikasyon Düzenleme Komisyonu Genel Müdürü’ne sosyal medya platformlarına ve mesajlaşma uygulamalarına uygulanan geçici yasağın kaldırılması yönünde talimat verdiği belirtildi.

Ayrıca duyuruda, Devlet Bilgilendirme Dairesi Başkanı Nalaka Kaluwewa’nın, sosyal medya platformlarına uygulanan yasağın kaldırılmasından sonra halka 'sorumlulukla hareket etmesi' konusunda çağrıda bulunduğuna değinildi.

Sosyal medya platformlarına ve mesajlaşma uygulamalarına uygulanan ‘geçici yasak’ 21 Nisan’da meydana gelen patlamalar sonrası yürürlüğe girmişti.